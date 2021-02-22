اللون الأخضر على البطاطس بسبب شرفات المنزل.. تحذير من لجنة سلامة الغذاء

اللون الأخضر على البطاطس يدل على وجود “السولانين”، ويجب على كل من يقوم يتخزين البطاطس فى شرفة المنزل ووجد أن ثمرة البطاطس بدأ يظهر عليها اللون الأخضر كما بالصورة بالأسفل، يقوم بنقل البطاطس من الشرفة فوراً.

ما معنى ظهور اللون الأخضر فى البطاطس

حسبما صرحت الدكتورة “شيرين على ذكى” رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية أن اللون الأخضر الذى يظهر على ثمرة البطاطس هو عبارة عن مادة “الكلوروفيل” التي يعتمد عليها النبات فى عملية التمثيل الضوئي لكى يقوم بتصنيع غذاءه، ومادة “الكلوروفيل” فى حد ذاتها ليس لها أى ضرر على الصحة العامة.

ماذا تدل مادة “الكلوروفيل”؟ وما الضرر من وجودها فى البطاطس؟

سوف تسأل نفسك ماهو الضرر من اللون الأخضر طالما أنه يدل على وجود مادة “الكلوروفيل” الغير ضارة على صحة الإنسان، إن مادة “الكلوروفيل” تدل على إحتواء الثمرة على مادة أخرى مرافقة لمادة “الكلوروفيل” تقوم بإفرازها الثمرة بشكل طبيعي يطلق عليها إسم “السولانين” وهى مادة خطيرة وسامة إذا زادت عن الحد الطبيعى لها، وظهور اللون الأخضر علامة على زيادة نسبة “السولانين” عن الحد الطبيعى.

خطورة مادة “السولانين”

مادة “السولانين” هو عبارة عن سم طبيعى يفرزه النبات كوسيلة للدفاع عن نفسها ضد المخاطر التى تواجها أثناء النمو مثل الفطريات والحشرات، وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية تتسبب مادة “السولانين” في أضرار على صحة الإنسان والحيوانات أيضاً، إذا تم تناوله بنسب عالية، وفى حالة ظهور اللون الأخضر على ثمرة البطاطس دليل على إحتواء هذة الثمرة على نسب عالية من “السولانين”.

نصيحة الدكتورة “شرين” أخرجوا البطاطس من شرفات المنزل.. لأن الشمس تجعل البطاطس تفرز تلك المادة السامة مع ظهور الكلوروفيل .

تأثير تناول كميات كبيرة من مادة “السولانين” على الصحة

إن تناول كميات كبيرة من “السولانين”، عن طريق أكل ثمار يظهر عليها اللون الأخضر قد تتسبب فى آلام شديدة بالمعدة وشعورك بالإسهال وحدوث جفاف بالحلق، وقد تظهر آثار سلبية على الصحة على المدى الطويل مع تكرار تناول البطاطس التى تظهر بها اللون الأخضر، حيث يتأثر الجهاز المناعي أو الجهاز التناسلي أو الجهاز العصبي.

عند الشراء نقوم بالإبتعاد عن البطاطس التى يظهر عليها اللون الأخضر، وينطبق الأمر أيضاً على ثمرة الباذنجان والطماطم.

يتم حفظ وتخزين البطاطس فى مكان أمن جاف بعيداً عن الضوء والحرارة.

كيف نتناول بطاطس صحية آمنة؟

وقد ذكرت الدكتورة “شيرين” أنه إن ظهر على الثمار اللون الأخضر أثناء التخزين، يمكننا التخلص فقط من الجزء الذى يظهر به اللون الأخضر، ولكن بشرط التخلص منه نهائي عن طريق قطعه بالسكين، وفى حالة أن كان اللون الأخضر يغلب على معظم أجزاء الثمرة ويشغل حيز كبير، فمن الأفضل الإستغناء عن الثمرة بكاملها وإستخدام ثرة أخرى سليمة ليس بها أجزاء خضراء.