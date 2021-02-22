أنجح طريقة لعمل الهريسة مرملة ولذيذة كمحلات الحلوى الشرقية وأحلى من البسبوسة

طريقة عمل الهريسة في البيت يبحث عنها عدد هائل من السيدات، تعتبر الهريسة من أشهر أنواع الحلويات التي يعرفها ويحبها جميع الأشخاص في الوطن العربي، فهي وصفة لذيذة وشهية، وتعد من أهم الأطباق التي يتم تحضيرها وتقديمها في الاحتفالات والأعياد والمناسبات المختلفة، ويُذكر أن طعمها شبيه إلى طعم البسبوسة اللذيذة، ويوجد طرق كثيرة لتحضيرها ولكن يميل أغلب الأشخاص إلى تحضير الطريقة العادية والأصلية دون إضافات جديدة للتمتع بالطعم الأصلي لها، وتقوم كل دولة بإضافة شيء مختلف حسب ذوق شعبها، ويمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في البيت دون تكلفة كبيرة وبأقل الخطوات الممكنة، ولن تحتاجون إلى شرائها من المحلات مرة أخرى بتكلفة كبيرة.

طريقة عمل الهريسة في البيت

نحتاج لتحضير الهريسة بالوصفة الأصلية إلى بعض المكونات البسيطة، ويُذكر أنها واحدة من أشهر الحلويات الشرقية وهي تقترب في نوعها وطعمها من البسبوسة التي تشتهر بها مدينة الاسكندرية، وغيرها من المحافظات، ويحبها الأطفال قبل الكبار.

كوبان من السميد الناعم.

كوب واحد من اللبن الزبادي ويمكن استبداله باللبن الرائب.

كوب واحد من السكر.

ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة من الطحينية.

لوز.

فستق.

أولاً نقوم بتجهيز وعاء عميق ونضع به كلاً من السميد الناعم والبيكنج باودر ونخلطهم مع بعضهما بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الزبادي أو اللبن الرائب إلى الخليط ونقلب المكونات كلها مع بعضها جيداً.

ونستمر في الخلط حتى نحصل على خليط كثيف، بعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونستمر في عملية التقليب حتى نحصل على قوام الهريسة.

نقوم بتجهيز صينية ذات حجم مناسب، ونقوم بدهنها بالطحينية بشكل جيد، ونقوم بصب الخليط داخل الصينية ونفرده بشكل جيد حتى يتساوى.

ثم نقوم بتقطيع الهريسة على شكل مربعات صغيرة حسب الرغبة، ونقوم بتزيين المربعات باللوز والفستق.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة.

نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن بعد أن يسخن، ونتركها في الداخل لمدة 30 دقيقة، ثم نتأكد من أنها نضجت وأصبح لونها ذهبي، لنقوم بإخراجها من الفرن.

ونقوم بتجهيز الشربات من خلال وضع 2 كوب من الماء مع كوب سكر ونصف حبة ليمون معصورة، ونقلب المكونات مع بعضها.

ونتركهم على النار حتى يغلي الخليط ويصبح جاهز، ونقوم بصب الشربات وهو ساخن على الهريسة بعد أن تبرد، لكي لا تصبح عجينة، وتكون جاهزة للتقديم.

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مقادير البسبوسةطريقة عمل الهريسة بالخطوات في البيت