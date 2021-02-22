رشة واحدة كنز لازالة شعر العانة والجسم كلة نهائيا بدون عودة وبدون الم 

رشة واحدة كنز لازالة شعر العانة والجسم دائما نجد أن التغيرات الهرمونية تزداد أو يتضاعف بشكل مهول مما يؤدي إلى زيادة الشعر في الجسم ولكن هذه التغيرات تتواجد بسبب بعض تناول الأدوية أو العقاقير أو إذا حدث حمل أو في فترة الحيض، وتعتبر هذه الفترة من اكثر الفترات التي تظهر الشعر في الجسم بصفة مستمرة وتلجأ النساء إلى استخدام الشفرات أو استخدام الماكينات الخاصة بإزالة الشعر وهذه تعتبر من ضمن الأضرار التي تصيب النساء مما يؤدي إلى اسمرار البشرة ولكن البعض الآخر يقوم باستخدام الليزر فقد يعتبر الليزر من اكثر الاشياء التي تساعد على ازاله الشعر ولكن بأسعار غالية، ولكن لا يقدر على تحملها أغلب النساء هيقوموا ايضا باستخدام بعض الوصفات الطبيعية التي نتائجها متميزة، ومقبوله لذلك يمكنكم ايضا أن تقوم باستخدام الوصفة التي سوف نتحدث عنه اليوم من خلال هذا المقال.

رشة واحدة كنز لازالة شعر العانة والجسم

العسل والليمون من المعروف عنهم أنهم يخلصونا من الشعر الزائد التي يتواجد في البشر بشكل نهائي بالإضافة إلى ذلك يقوم ايضا بتنعيم البشرة.

ملعقتين من العسل.

كمية بسيطة من عصير الليمون

نضع مزيج ما بين العسل وعصير الليمون.

أن نقوم بتطبيقه على البشرة.

ثم نقوم بفرك البشرة جيدا.

عندما نضع كمية من العسل والليمون في اناء.

ونضع على النار.

ونستمر لكي يحصل على مزيج متجانس.

نبدا باخذ كمية بسيطة من هذا المزيج.

ونضعه على الأماكن التي يتواجد بها شعر في الجسم.

و نقوم بإزالتها بعكس اتجاه الشعر

الترمس لازالة الشعر أنه يزيل الشعر من الجسم وخلصنا من السوداء والبقع التي تتواجد في البشرة

نقوم بطحن الترمس مع كمية من المياه.

و نبدأ في وضع قطن بسيطة.

ونضع فيها هذا المزاج.

ونقوم بتدليك الجسم أو الاماكن التي يتواجد فيها شعر.

يستخدم هذا الماسك بشكل يومي وبعد مرور ثلاثة أسابيع من استخدام هذا الماسك.