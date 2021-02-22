بملعقة نشا حولي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير في دقائق معدودة وداعا للكيراتين

إن المشكلات التي تعاني منها معظم النساء كثيرة، ومن أكثر الأمور التي تشغل إهتمامهم وجود وصفات طبيعية تستخدم لحل كثير من مشاكل الشعر، والتى من أهمها إيجاد طريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة لفرد الشعر، حيث أن الشعر يعتبر زينة المرأة التى تميزها عن غيرها، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التجميلية وموفرة لكثير من الجهد والمال، ومن أهمها تلك التى تحتوي على النشا لأنها تمتلك كثير من الخصائص المفيدة للجسم، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات لهذا لها استخدامات كثيرة سوف نقوم بذكرها.

فرد الشعر بالنشا افضل طرق الفرد الطبيعية

تعتبر النشا أفضل الأشياء التى تستخدم كمعالج قوى للكثير، مثل التنظيف، ومعالجة من تهيج الجلد وحروق الشمس، ويمكن استخدامها كشامبو مجفف يتم توضيح ذلك فيما يلى:

الوصفة الأولى

المكونات:

أربع ملاعق من زيت الخروع.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

6 ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير:

إحضار وعاء ووضع كمية النشا المذكورة وإضافة زيت الخروع وزيت الزيتون عليها مع الخلط جيداً.

طريقة الإستخدام:

غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتروتنشيفه جيداً.

يتم فرد الخليط على الشعر بالكامل، وتركه حتى يتم جفافه بالكامل ويغسل بالماء الدافئ.

يمكن عمل هذه الوصفة يومياً.

مميزات الوصفة

مكوناتها طبيعية جداً وليس بها أى كيماويات.

يمكن عملها يومياً.

الوصفة الثانية

المكونات:

4 ملعقة كبيرة حليب جوز الهند.

ملعقتان من زيت الزيتون.

4 ملاعق من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

إحضار وعاء ووضع حليب جوز الهند فيه مع عصير الليمون بالإضافة إلى النشا ويتم خلطهم جيداً.

يتم إضافة زيت الزيتون على الخليط.

طريقة الإستخدام:

بعد غسل الشعر وتنظيفه جيداً يتم تنشفيه ثم بعد ذلك يتم تقسيم الشعر ووضع الخليط عليه.

يتم تركه على الشعر مدة لاتقل عن 15دقيقة.

يتم شطفه بالماء والشامبو جيداً.

عيوب الوصفة:

لا يمكن إستخدامها على الشعر المصبوغ.

لأنها تحتوى على عصير ليمون والتى بواسطه يتم إزالة اللون.

مميزات الوصفة:

هذه الوصفة تمتاز بأنها تناسب الشعر المموج والجاف.