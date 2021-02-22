أهمية المسحوق الأسود لإزالة الشعر للجسم نهائياً بطريقة مبتكرة وحديثة

أهمية المسحوق الأسود لإزالة الشعر للجسم نقدمها الشعر الزائد في الجسم من أكثر المشاكل شيوعاً التي تعاني منها الكثير من الفتيات، وهذا ما يحفز الفتيات على إيجاد أسرع طريقة للمساعدة في القضاء على المشكلة، وتعتبر البودرة السوداء من الطرق الفعالة لإزالة الشعر نهائياً، تختلف قدرة إزالة الشعر على إطلاق البودرة في أجزاء مختلفة من الجسم باختلاف الهرمونات الموجودة في الجسم وأنواع الهرمونات المختلفة (ذكورية كانت أم أنثى).

أحضري الكمية التي تناسبك من الفحم العادي.

أشعل قطعة من الفحم حتى تتحول إلى رماد.

ضعي بعض الفحم على الناحية التي تبتغين إزاحة الشعر منها وفركها جيداً.

بعد ذلك قومي باستخدم منتجات النحل ( العسل والشمع ) لإزالة الشعر بدون أي ألم.

بعد الانتهاء تلاحظ السيدة أنه لا يوجد ألم على الإطلاق.

يصعب ظهور الشعر بسرعة.

تعاني الكثير من النساء من اسمرار الجلد بعد استخدام الرماد، لذلك فإن استخدام ماسك النشا في العسل يمكن أن يحل مشكلة الشعر الزائد بشكل فعال.

أهمية المسحوق الأسود لإزالة الشعر للجسمفوائد استخدام رماد الفحم لإزالة الشعرإزالة شعر الوجه

هناك عدة طرق للتخلص من شعر الوجه بسهولة، ولكن يجب اتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب تهيج الجلد.

الخيط: من أكثر الطرق فعالية لكن يجب وضع الفتيل برفق على الوجه لتجنب الاحمرار، بعد الانتهاء أضيفي القليل من المرطب إلى بشرة الوجه لمنع العدوى وحتى يعمل على تأخير نمو الشعر فيعد الاستخدام الأفضل على الأقل مرتين كل أسبوعين.

من أكثر الطرق فعالية لكن يجب وضع الفتيل برفق على الوجه لتجنب الاحمرار، بعد الانتهاء أضيفي القليل من المرطب إلى بشرة الوجه لمنع العدوى وحتى يعمل على تأخير نمو الشعر فيعد الاستخدام الأفضل على الأقل مرتين كل أسبوعين. الشمع: ضعي الشمع على بشرة الوجه، لكن احترسي من منطقة الحاجب، ثم ألصقي ورقتك الخاصة عليه، ثم قومي بإزالته لنمو الشعر، بعد الانتهاء يرجى الانتباه إلى وضع زيت الزيتون على الوجه حتى لا يتحول الجلد إلى اللون الأحمر.

قبل عملية إزالة الشعر يجب دهن بعض أنواع بودرة الثلج على الوجه عن طريق التواء لتعزيز العملية وتقليل درجة الألم، وبعد الانتهاء اغسلي الوجه بالماء الدافئ وضعي عليه أي مرطب.