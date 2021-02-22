الكيكة المائية اخف من القطن هشه وطرية جدا وطعمها روعه

الكيكة المائية اخف من القطن هشه وطرية قد يندهش الكثير من ربات البيوت من تسمية الكيكة اليوم بالكيكة المائية، ولكنها من بين أنواع الكيك التي يجهلها الكثير، لأنها تتم بمكونات بسيطة موجودة في منزلك، على سبيل المثال إذا كنت ترغبين في عمل الكيك ولا يتواجد لديك بيض بإمكانك صنعها بكل سهولة، كما أنه أيضاً بإمكانك الاستغناء عن الحليب والزبد، مما يجعلها مناسبة للغاية لمن يرغب في تناول الكيك ويتبع حمية غذائية لخسارة الوزن لأنها لا يوجد بها المكونات التي تزيد من وزنك، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة عمل الكيكة المائية بمكونات بسيطة من منزلك، ونضمن لكي الحصول على ما ترغبين به من طعم وقوام لا يقاوم. طريقة عمل الكيكة المائية طريقة عمل الكيكة المائية تعرفي معنا اليوم على طريقة بسيطة للغاية لعمل الكيكة المائية بمكونا بسيطة للغاية موجودة في منزلك جربيها الآن بنفسك: المكونات المستخدمة في الكيك: كوبان من عصير البرتقال الطازج.

كوبان من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

4/3 كوب سكر.

ملعقتين من زيت الذرة.

القليل من الخل.

رشة ملح. المكونات المستخدمة في الكيك: طريقة التحضير: بعد أن تعرفتي على المكونات المستخدمة في صنع الكيك إليك الآن طريقة التحضير:

إليك الآن طريقة التحضير: نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونبدأ بتجهيز الكيك.

نقوم بإحضار إناء عميق أو الخلاط الكهربائي ونخلط به السكر مع عصير البرتقال بشكل جيد حتى أن يختلط جيداً وعلى أن يذوب السكر تماماً بالبرتقال.

من ثم نقوم بإضافة كمية قليلة للغاية من الخل، على الرغم من أنها قليلة ولكنها تساعدك بشكل كبير في الحصول على قوام هش عالي مثل القطن.

في إناء آخر نقوم بخلط الدقيق مع كيس بيكنج بودر والملح ونقوم بإضافة الخليط الجاف لخليط البرتقال تدريجياً حتى لا تتكتل العجينة ونحصل على قوام سائل.

نقوم بتجهيز القالب من خلال وضع القليل من الدقيق والزيت في الصينية أو نقوم بوضع ورقة الزبدة.

نسكب خليط الكيك السائل في القالب وتدخل الفرن السابق تسخينه.

تترك الكيكة في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج. الربح من تطبيق سناب شات بالشرح والخطوات بتقنية سبوت لايت الجديدة طريقة التحضير: الوسوم

الكيكة المائية اخف من القطن هشه وطرية قد يندهش الكثير من ربات البيوت من تسمية الكيكة اليوم بالكيكة المائية، ولكنها من بين أنواع الكيك التي يجهلها الكثير، لأنها تتم بمكونات بسيطة موجودة في منزلك، على سبيل المثال إذا كنت ترغبين في عمل الكيك ولا يتواجد لديك بيض بإمكانك صنعها بكل سهولة، كما أنه أيضاً بإمكانك الاستغناء عن الحليب والزبد، مما يجعلها مناسبة للغاية لمن يرغب في تناول الكيك ويتبع حمية غذائية لخسارة الوزن لأنها لا يوجد بها المكونات التي تزيد من وزنك، ونحن اليوم سوف نتعرف معاً على طريقة عمل الكيكة المائية بمكونات بسيطة من منزلك، ونضمن لكي الحصول على ما ترغبين به من طعم وقوام لا يقاوم. طريقة عمل الكيكة المائية طريقة عمل الكيكة المائية تعرفي معنا اليوم على طريقة بسيطة للغاية لعمل الكيكة المائية بمكونا بسيطة للغاية موجودة في منزلك جربيها الآن بنفسك: المكونات المستخدمة في الكيك: كوبان من عصير البرتقال الطازج.

كوبان من الدقيق.

كيس من البيكنج بودر.

4/3 كوب سكر.

ملعقتين من زيت الذرة.

القليل من الخل.

رشة ملح. المكونات المستخدمة في الكيك: طريقة التحضير: بعد أن تعرفتي على المكونات المستخدمة في صنع الكيك إليك الآن طريقة التحضير:

إليك الآن طريقة التحضير: نبدأ بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونبدأ بتجهيز الكيك.

نقوم بإحضار إناء عميق أو الخلاط الكهربائي ونخلط به السكر مع عصير البرتقال بشكل جيد حتى أن يختلط جيداً وعلى أن يذوب السكر تماماً بالبرتقال.

من ثم نقوم بإضافة كمية قليلة للغاية من الخل، على الرغم من أنها قليلة ولكنها تساعدك بشكل كبير في الحصول على قوام هش عالي مثل القطن.

في إناء آخر نقوم بخلط الدقيق مع كيس بيكنج بودر والملح ونقوم بإضافة الخليط الجاف لخليط البرتقال تدريجياً حتى لا تتكتل العجينة ونحصل على قوام سائل.

نقوم بتجهيز القالب من خلال وضع القليل من الدقيق والزيت في الصينية أو نقوم بوضع ورقة الزبدة.

نسكب خليط الكيك السائل في القالب وتدخل الفرن السابق تسخينه.

تترك الكيكة في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تمام النضج. الربح من تطبيق سناب شات بالشرح والخطوات بتقنية سبوت لايت الجديدة طريقة التحضير:

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