وصفة سحرية لعمل أصابع زينب اللذيذة بطريقة سهلة وبسيطة

أسهل طريقة لعمل أصابع زينب من موقعنا، أصابع زينب من أفضل واللذ الحلويات الشرقية، وذلك لأن لها طعم مميز عن باقي الحلويات الشرقية التي يفضلها كثير من الناس، وهي تعتبر من أخف الحلويات والذها على الإطلاق ونستطيع القيام بتحضيرها وتقديمها في كثير من المناسبات وأيضًا في الأعياد، وذلك لأنها لا تحتاج منك يا سيدتي إلى وقت طويل أو مجهود كبير حتى تستطيعي تحضيرها، ويمكن تقديم أصابع زينب مع القهوة أو الشاي ولذلك سوف نقدم أسهل طريقة لعمل أصابع زينب. أسهل طريقة لعمل أصابع زينب أسهل طريقة لعمل أصابع زينب مكونات أصابع زينب نقوم بإحضار 2 كوب من دقيق السميد الناعم، مع إحضار رشة من السكر.

نحضر 3 أكواب من الدقيق الأبيض، مع إحضار رشة من الملح.

نحضر كوبان من الماء الدافئ، مع كوب من زيت الزيتون.

نحضر ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، مع ملعقة من حبة البركة.

نحضر ملعقة صغيرة من اليانسون الناعم، مع زيت للقلي. طريقة عمل أصابع زينب نقوم بإحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض وخلطة مع دقيق السميد، ثم نقوم بوضع اليانسون مع حبة البركة، ثم نقوم بخلط كل المكونات.

نقوم بوضع الخميرة ثم نعجن العجينة بزيت الزيتون، ثم نضع الماء الدافئ بالتدريج مع استمرار العجن.

نستمر في العجن حوالي تلت ساعة حتى نحصل على عجينة متماسكة من السهل أن نشكلها على حسب الرغبة.

نترك العجينة حتى ترتاح ونتركها تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

نأخذ قطعة من العجينة ونضعها على وجه المبشرة، وهكذا في باقي العجينة حتى ننتهي من كل المقدار، حتى نحصل على شكل مناسب على العجينة.

نقوم بوضع الزيت على النار في المقلاة ويفضل أن يكون زيت غزير، ونتركه على النار حتى تصبح حرارته عالية.

نقوم بوضع حبات أصابع زينب في الزيت ونتركها حتى يصبح لونها دهبي ثم نخرجها من النار مباشرة.

بعد قلي أصابع زينب نضعها في الشربات ونتركها لمدة 3 دقائق حتى تتشرب جيدًا منه ثم ننتشلها من الشربات ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً طريقة عمل أصابع زينب الوسوم

أسهل طريقة لعمل أصابع زينب من موقعنا، أصابع زينب من أفضل واللذ الحلويات الشرقية، وذلك لأن لها طعم مميز عن باقي الحلويات الشرقية التي يفضلها كثير من الناس، وهي تعتبر من أخف الحلويات والذها على الإطلاق ونستطيع القيام بتحضيرها وتقديمها في كثير من المناسبات وأيضًا في الأعياد، وذلك لأنها لا تحتاج منك يا سيدتي إلى وقت طويل أو مجهود كبير حتى تستطيعي تحضيرها، ويمكن تقديم أصابع زينب مع القهوة أو الشاي ولذلك سوف نقدم أسهل طريقة لعمل أصابع زينب. أسهل طريقة لعمل أصابع زينب أسهل طريقة لعمل أصابع زينب مكونات أصابع زينب نقوم بإحضار 2 كوب من دقيق السميد الناعم، مع إحضار رشة من السكر.

نحضر 3 أكواب من الدقيق الأبيض، مع إحضار رشة من الملح.

نحضر كوبان من الماء الدافئ، مع كوب من زيت الزيتون.

نحضر ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، مع ملعقة من حبة البركة.

نحضر ملعقة صغيرة من اليانسون الناعم، مع زيت للقلي. طريقة عمل أصابع زينب نقوم بإحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض وخلطة مع دقيق السميد، ثم نقوم بوضع اليانسون مع حبة البركة، ثم نقوم بخلط كل المكونات.

نقوم بوضع الخميرة ثم نعجن العجينة بزيت الزيتون، ثم نضع الماء الدافئ بالتدريج مع استمرار العجن.

نستمر في العجن حوالي تلت ساعة حتى نحصل على عجينة متماسكة من السهل أن نشكلها على حسب الرغبة.

نترك العجينة حتى ترتاح ونتركها تخمر لمدة ساعة في مكان دافئ.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

نأخذ قطعة من العجينة ونضعها على وجه المبشرة، وهكذا في باقي العجينة حتى ننتهي من كل المقدار، حتى نحصل على شكل مناسب على العجينة.

نقوم بوضع الزيت على النار في المقلاة ويفضل أن يكون زيت غزير، ونتركه على النار حتى تصبح حرارته عالية.

نقوم بوضع حبات أصابع زينب في الزيت ونتركها حتى يصبح لونها دهبي ثم نخرجها من النار مباشرة.

بعد قلي أصابع زينب نضعها في الشربات ونتركها لمدة 3 دقائق حتى تتشرب جيدًا منه ثم ننتشلها من الشربات ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً طريقة عمل أصابع زينب

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