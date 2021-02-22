بسبوسه الأكياس الجاهزة بالطريقة الاصلية مرمله متماسكة وطريه

بسبوسه الأكياس المرملة والمتماسكة تعتبر من أكثر الأشياء التي يرغب فيها العديد من النساء وتحضيرها داخل المنزل لأبناء أو للضيوف وفي المناسبات السعيدة ولكن لا يعلمون الطريقة وبالأخص إذا كانت من ضمن البسبوسة الجاهزة والأكياس لذلك سوف نقوم بتحضيرها اليوم باسهل الطرق واسرعها بطريقتين مختلفتين فهي لكي نحصل على البسبوسة الطريه المره الهائلة، والتي تذوب في البوق كل ماعليك هو أن تتبعي هذا المقال لكي تعرفي على الطرق السهلة والبسيطة لتحضير بسبوسه الأكياس. مكونات بسبوسه الأكياس كيس البسبوسة

2 كوب من الزبادي.

كوب فقط من السكر.

ملعقتين من السمن.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة واحدة من الفانيليا ظ

ملعقتين من البيكنج باودر. حشو البسبوسة علبة كبيرة من القشطة.

سمن بلدي.

2 ملعقة من كريم شانتي البودر الخام طريقة عمل بسبوسة بالقشطة : ونضع فيه القشطه والكريم شانتيه والسمنة.

ونقوم بضربهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ونتركهم بجانب.

وفي بوله اخرى نقوم بإضافة السميد مع السمن مع الفانيليا والسكر والبيكنج باودر والزبادي والجوز هند.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد البسبوسة جيدا ونبدأ بوضعها في الصينيى إذا كانت من الالمونيوم أو البيركس.

و نقوم بادخالها في الفرن.

ونضع على البسبوسة بالشربات الساخن ونتركها.

عندما تبرد تماما نقوم بوضع القشطة والحشوة الهائلة الذي قمنا بتحضيرها. طريقة اخري لعمل بسبوسة مكونات كيس بسبوسه جاهزه.

نصف كوب فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبار من السكر.

كمية بسيطة من البيكنج بودر.

كوب كامل من السمن.

كوب من المكسرات المجروشة.

كمية بسيطة من جوز الهند

شربات.

2 كوب من الحليب. طريقة عمل بسبوسة: نضيف كيس البسبوسة الجاهزة في وعاء عميق.

ونبدا باضافه الجوز هند مع السكر و البيكنج بودر.

وكمية من الفانيليا ونقوم بإضافة السمن بشكل تدريجي مع الحليب.

نبدا بفرك هذه المكونات جيدا باستخدام اليدين أو عجنها بطريقة بسيطة.

نبدا أضافتها الصينية جيدا باستخدام الزبدة أو ملعقة من السمن السائل.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونقوم بادخال الصينية في الفرن ونتركها لكي تنضج.

فهي تأخذ من الوقت 10 إلى 15 دقيقة اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً الوسوم

بسبوسه الأكياس المرملة والمتماسكة تعتبر من أكثر الأشياء التي يرغب فيها العديد من النساء وتحضيرها داخل المنزل لأبناء أو للضيوف وفي المناسبات السعيدة ولكن لا يعلمون الطريقة وبالأخص إذا كانت من ضمن البسبوسة الجاهزة والأكياس لذلك سوف نقوم بتحضيرها اليوم باسهل الطرق واسرعها بطريقتين مختلفتين فهي لكي نحصل على البسبوسة الطريه المره الهائلة، والتي تذوب في البوق كل ماعليك هو أن تتبعي هذا المقال لكي تعرفي على الطرق السهلة والبسيطة لتحضير بسبوسه الأكياس. مكونات بسبوسه الأكياس كيس البسبوسة

2 كوب من الزبادي.

كوب فقط من السكر.

ملعقتين من السمن.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة واحدة من الفانيليا ظ

ملعقتين من البيكنج باودر. حشو البسبوسة علبة كبيرة من القشطة.

سمن بلدي.

2 ملعقة من كريم شانتي البودر الخام طريقة عمل بسبوسة بالقشطة : ونضع فيه القشطه والكريم شانتيه والسمنة.

ونقوم بضربهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي ونتركهم بجانب.

وفي بوله اخرى نقوم بإضافة السميد مع السمن مع الفانيليا والسكر والبيكنج باودر والزبادي والجوز هند.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم بعد البسبوسة جيدا ونبدأ بوضعها في الصينيى إذا كانت من الالمونيوم أو البيركس.

و نقوم بادخالها في الفرن.

ونضع على البسبوسة بالشربات الساخن ونتركها.

عندما تبرد تماما نقوم بوضع القشطة والحشوة الهائلة الذي قمنا بتحضيرها. طريقة اخري لعمل بسبوسة مكونات كيس بسبوسه جاهزه.

نصف كوب فقط من الدقيق الأبيض.

ملعقتين كبار من السكر.

كمية بسيطة من البيكنج بودر.

كوب كامل من السمن.

كوب من المكسرات المجروشة.

كمية بسيطة من جوز الهند

شربات.

2 كوب من الحليب. طريقة عمل بسبوسة: نضيف كيس البسبوسة الجاهزة في وعاء عميق.

ونبدا باضافه الجوز هند مع السكر و البيكنج بودر.

وكمية من الفانيليا ونقوم بإضافة السمن بشكل تدريجي مع الحليب.

نبدا بفرك هذه المكونات جيدا باستخدام اليدين أو عجنها بطريقة بسيطة.

نبدا أضافتها الصينية جيدا باستخدام الزبدة أو ملعقة من السمن السائل.

ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونقوم بادخال الصينية في الفرن ونتركها لكي تنضج.

فهي تأخذ من الوقت 10 إلى 15 دقيقة اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

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