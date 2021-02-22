أسرار الفازلين للتخلص من الشيب والقضاء على شعرك الأبيض بحرفية تامة دون ضرر

نقدم لحضراتكم في هذا المقال أسرار الفازلين للتخلص من الشيب ، حيث يعتبر الشيب من أكثر المشكلات التي يعاني منها عدد كبير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء في الأعمار المختلفة، وتزداد المشكلة صعوبة عندما يظهر الشيب في مرحلة الشباب، والذي يطلق عليه الشيب المبكر، ويكون ذلك بسبب نقص الميلانين في الجسم، وهي المادة المسؤولة عن منح اللون الطبيعي للشعر، ويضطر الأغلب منهم إلى استخدام الصبغات المختلفة لتغطية اللون الأبيض المزعج، ولكنهم لا يعلمون مدى خطورة هذه الأشياء لأنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي تضر الشعر وتدمره.

يعتبر الفازلين من أشهر المواد الطبيعية التي تدخل في تحضير عدد كبير من مستحضرات التجميل، وذلك بسبب فوائده الكثيرة التي يمنحها للشعر والبشرة والجسم، ويساعد الفازلين على علاج الشيب بسبب خصائصه المميزة التي تساعد على ذلك.

من أشهر المواد الطبيعية التي تدخل في تحضير عدد كبير من مستحضرات التجميل، وذلك بسبب فوائده الكثيرة التي يمنحها للشعر والبشرة والجسم، ويساعد الفازلين على علاج الشيب بسبب خصائصه المميزة التي تساعد على ذلك. ويتم استخدامه في بعض الخلطات أو من خلال فرده على الشعر، ويتميز بأنه سعره بسيط وغير غالي، بالإضافة إلى توافره في كل مكان وبالتالي يمكنكم الحصول عليه بكل سهولة.

يظهر الشيب بسبب عوامل كثيرة مختلفة، قد تكون نفسية أو وراثية أو مرضية، ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى ظهور الشيب، نقص فيتامين ب 12 في الجسم، والذي له دور مهم جداً في منح الشعر لونه الأصلي.

وقد يكون ذلك بسبب مشاكل في الغدة الدرقية، أو التدخين بكميات كبيرة، والتوتر المستمر، وهناك عامل مهم وهو سوء التغذية.

أسرار الفازلين للتخلص من الشيبوصفة التخلص من الشيب بالفازلين

يمكنكم اتباع هذه الوصفة السهلة البسيطة والغير مكلفة في البيت التي تعمل على التخلص من الشيب بالفازلين تماماً في أسرع وقت، وتتميز هذه الوصفة أن كل مكوناتها بسيطة ويمكن توفيرها بكل سهولة، فنحتاج فقط إلى: ملعقة واحدة من الفازلين مع أخرى من جل الصبار ومثلها من فيتامين e.

نقوم بتحضير هذه الخلطة من خلال عمل حمام مائي لجميع المكونات مع بعضها، ونمزجهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بشرط أن يكون الخليط بارد، ونركز على أماكن الشعر الأبيض، ونغطيه بعد ذلك ليلة كاملة ونغسله في اليوم التالي جيداً بالماء والشامبو.