طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة احترافية بمكونات موجودة في كل بيت

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، جميعنا نحب تناول البسكويت بكل أنواعه في الصباح مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في المساء مع كوب من الشاي أو القهوة، وكما نعلم فإن تحضير البسكويت في المنزل أفضل وأكثر صحة للجسم من شرائه من المخابز أو المحلات التجارية، وفي نفس الوقت فغن تحضير البسكويت يحتاج إلى الكثير من الوقت الذي لم يعد متوفر للكثير من ربات البيوت، لذلك نقدم لكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير بسكويت لذيذ، تسمى هذه الطريقة بسكويت العشر دقائق، وهو بسكويت يتم تحضيره في وقت قياسي لا يتعدى العشر دقائق. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة احترافية طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة احترافية المقادير كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضع فيه البيضة والزيت والفانيلا والسكر ونحضر المضرب الكهربائي ونخفق جميع المكونات لمدة دقيقتين.

ننخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نضيفهم إلى الخليط السابق بالتدريج ونعجن باستخدام اليدين حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة أو نضع عليها ورق زبدة.

نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة الحجم ونوزعها في الصينية ونترك بين كل كرة والأخرى مسافة، وهذا لأن حجم البسكويت يتضاعف أثناء الخبز.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ونخرج الصينية بمجرد اكتساب البسكويت اللون الذهبي.

يمكن عمل نفس الوصفة لكن إنقاص ربع كوب من الدقيق الأبيض واستبداله بربع كوب من الكاكاو الخام وهذا لعمل بسكويت بنكهة الكاكاو.

كما يمكن أضافة ملعقة صغيرة من القرفة البودرة إلى المكونات السابقة وذلك لتحضير بسكويت بنكهة القرفة. طريقة عمل كوكيز العشر دقائق المقادير كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض البودرة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج البودر.

كوب من حبيبات الشوكولاتة.

حبة من البيض (اختياري). طريقة التحضير نخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي بالمضرب الكهربائي.

نضيف البيضة والفانيليا ورشة الملح ونعيد الخفق.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم نكرر الخطوات السابقة. سلفة نقدية فورية في خلال 15 دقيقة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الوسوم

طريقة عمل بسكوت العشر دقائق، جميعنا نحب تناول البسكويت بكل أنواعه في الصباح مع وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة في المساء مع كوب من الشاي أو القهوة، وكما نعلم فإن تحضير البسكويت في المنزل أفضل وأكثر صحة للجسم من شرائه من المخابز أو المحلات التجارية، وفي نفس الوقت فغن تحضير البسكويت يحتاج إلى الكثير من الوقت الذي لم يعد متوفر للكثير من ربات البيوت، لذلك نقدم لكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير بسكويت لذيذ، تسمى هذه الطريقة بسكويت العشر دقائق، وهو بسكويت يتم تحضيره في وقت قياسي لا يتعدى العشر دقائق. طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة احترافية طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بطريقة احترافية المقادير كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من السكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ونضع فيه البيضة والزيت والفانيلا والسكر ونحضر المضرب الكهربائي ونخفق جميع المكونات لمدة دقيقتين.

ننخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نضيفهم إلى الخليط السابق بالتدريج ونعجن باستخدام اليدين حتى نحصل على خليط متجانس.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة أو نضع عليها ورق زبدة.

نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة الحجم ونوزعها في الصينية ونترك بين كل كرة والأخرى مسافة، وهذا لأن حجم البسكويت يتضاعف أثناء الخبز.

ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ونخرج الصينية بمجرد اكتساب البسكويت اللون الذهبي.

يمكن عمل نفس الوصفة لكن إنقاص ربع كوب من الدقيق الأبيض واستبداله بربع كوب من الكاكاو الخام وهذا لعمل بسكويت بنكهة الكاكاو.

كما يمكن أضافة ملعقة صغيرة من القرفة البودرة إلى المكونات السابقة وذلك لتحضير بسكويت بنكهة القرفة. طريقة عمل كوكيز العشر دقائق المقادير كوبين من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر الأبيض البودرة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج البودر.

كوب من حبيبات الشوكولاتة.

حبة من البيض (اختياري). طريقة التحضير نخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على قوام كريمي بالمضرب الكهربائي.

نضيف البيضة والفانيليا ورشة الملح ونعيد الخفق.

نضيف الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج مع التقليب المستمر، ثم نكرر الخطوات السابقة. سلفة نقدية فورية في خلال 15 دقيقة بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

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