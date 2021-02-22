البسبوسة المحشية طرية ومكرملة مثل بسبوسة الحلواني بكل الاسرار

البسبوسة المحشية طرية ومكرملة بسبوسة التمر من أكثر الحلويات الشرقية تداول في فصل الشتاء لتزيد من تدفئة الجسم، وعلى الرغم من أنها منتشرة من قديم الزمان ولكن لا يدرك الكثير من ربات البيوت القيام بها في المنزل، على الرغم من سهولة تحضيرها ومكونتها موجودة في كل منزل، فالمكون الأساسي لها هي السميد، وتمتلك عدد كبير من الفيتامينات الهامة للجسم به، لأنها تحتوي على التمر المعروف بفوائده العظيمة، والأهم من كل ذلك أنها خفيفة على المعدة ويسهل هضمها، ونحن اليوم جئنا لكم بطريقة سهلة وبسيطة لعمل بسبوسة بالمنزل والتمتع بفوائدها الكثيرة.

طريقة عمل بسبوسة التمر

إليكم اليوم طريقة سهلة ومجربة لعمل بسبوسة التمر بالمنزل كما يجب أن تكون وبطعم لا يوجد له مثيل:

كوب واحد من التمر خالي من النواة.

4/3 كوب من السميد.

نصف كوب من السكر.

القليل من الفانيليا.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقة من البيكنج بودر.

حبتان من البيض.

نصف كوب من اللوز المقشر.

نصف كوب من الماء.

المكونات:

تعرفي معنا على أسهل طريقة لعمل بسبوسة التمر والحصول على طعم شهي من خلال اتباع الآتي:

التمر والحصول على طعم شهي من خلال اتباع الآتي: في إناء عميق نقوم بخفق البيض بشكل جيد ومن الممكن الاستعانة بالخلاط الكهربائي.

ومن ثم نقوم بإضافة كلاً من الزيت والتمر ونستمر في الخلط حت أن تتجانس المكونات سوياُ ونحصل على خليط مناسب.

في إناء عميق نقوم بمزج السميد مع البيكنج بودر والفانيليا وتقلب سوياً بشكل جيد حتى تمام التجانس.

ونقوم بخلطه مع العجينة السابقة بالخلاط الكهربائي حتى أن نحصل على القوام المرغوب به.

بعد ذلك نقوم بتغطية العجين بقطعة من القماش وتترك لمدة ساعة وتترك حتى أن ترتاح.

نقوم بدهن الصينية بكمية قليلة من الزيت والطحينة، ومن ثم نقوم بسكب الخليط وتتساوي جيداً من السطح بالسكين أو الملعقة.

نقوم بتقطيعها وتزينها بحبات اللوز بطريقة متناسقة.

نقوم بوضع الصينية في الفرن السابق تسخينه وتترج لمدة ثلث ساعة حتى تمام النضج وعلى أن نحصل على لون ذهبي.

نقوم بوضع الشربات فوق البسبوسة وهي ساخنة وتترك حتى أن تبرد.

محشي الكرنب المصري بالخلطة الفلاحي الأصلي

البسبوسة المحشية وطريقة التحضير: