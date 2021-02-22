كرات الزلابية الذهبية وأسرارها السحرية مثل زلابيا المحلات المشهورة العالمية

طريقة عمل كرات الزلابية الذهبية التي يتسارع عليها الكبار والصغار داخل البيت بمجرد تحضيرها، ومؤخراً أصبح هناك طرق عصرية لتقديمها بجانب وضع السكر الناعم أو الشربات المعد بالمنزل أيضاً يمكن غمرها بالنوتيلا أوصوص الشكولاتة السوداء أو لعشاق الشكولاتة البيضاء، أما عن صوص الكراميل فإنه الأشهى وهذا قد زادها شهرة ولذة.

طريقة عمل كرات الزلابية الذهبية

ولكن لا يمكن تناول تلك الكرات إلا وهي ساخنة فتركها تبرد يفقدها مذاقها، لذا قد جئنا لكم بطريقة إعدادها حتى يمكنكم الاستمتاع بتلك الحلوى اللذيذة والمقرمشة.

كأس مياه دافئة

ملعقة سكر كبيرة

ملعقة ملح صغيرة

ملعقة فانيليا صغيرة

قطعة صغيرة من الخميرة الفورية

كأسين من الدقيق

ملعقة نشا كبيرة

نوع زيت جيد للتحمير

يمكن استخدام سكر ناعم أو شربات أو صوص نوتيلا أو شكولاتة (سوداء-بيضاء) أو صوص الكراميل للتقديم.

نحضر وعاء كروي الشكل, ونضع الخميرة في المياه الدافئة ونضع عليهم السكر مع التقليب الجيد ثم نضع1/4 كأس من الدقيق مع الاستمرار في الخلط.

نقوم بتغطية الوعاء وتركه للتخمير مرة ربع ساعة.

نحضر وعاء آخر كروي الشكل أيضا ويتم مزج الدقيق المتبقي مع ملعقة الملح والنشا والفانيليا.

نقوم بوضع مزيج الخميرة على مزيج الدقيق، نقوم بالتقليب للحصول على شكل عجينة جيدة.

نقوم بتغطية الوعاء لمدة 30دقيقة وتركه بالمطبخ حتى يختمر.

نقوم بتدفئة الزيت للقلية، ثم نقوم باستخدام قليل من الزيت على اليدين وندهن الملعقة المستخدمة للتشكيل بالزيت أيضا، ثم نقوم بتشكيل العجينة على الملعقة ونقوم بالقلي.

نقوم برفعها من الزيت عند وصولها إلى لون الاحمرار وهذا قد يستغرق خمس دقائق، ويمكن استخدام مصفاة أو ورق المطبخ لتصفية الزيت.

ثم نقوم باستخدام الطريقة المفضلة للتقديم ويمكن تزيينها بجوز الهند بعد غمرها بأي نوع صوص.

أغلب المشاكل التي تحدث للمرأة هو عدم معرفتها طرق بسيطة للقيام بالحلويات، وفي مقالنا هذا تميزنا بطريقة بسيطة لإعداد كرات الزلابية الذهبية.