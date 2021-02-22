رشة من الكركم لتفتيح البشرة وجعلها ناصعة البياض وجذابة مثل بشرة الملكات

نقدم لكم ماسكات الكركم لتفتيح البشرة ، كثير من السيدات يستخدمن الكركم على هيئة ماسك وذلك لكي يقمن بتفتيح لون البشرة، وكذلك أيضًا للحد من التصبغات وأيضًا لإزالة البقع الداكنة، وذلك لأن الكركم يعمل على تنظيم إنتاج الميلانين الذي يكون زائد في الجسم، كما إنه يعمل على المحافظة على البشرة الطبيعية وتكون خالية من التصبغات الزائدة، والكركم أيضًا يعمل على إزالة سواد الإبطين وتفتيحهما، والأن سوف أقدم لك سيدتي هذه الطرق لكي تتعرفي عليها.

طرق تبيض البشرة بالكركم

نقدم لكم العديد من ماسكات تفتيح البشرة بالكركم، والتي تجعل البشرة ناصعة البياض، وهي:-

ماسك الكركم مع عصير الليمون

ماسك الكركم مع عير الليمون يعمل كعلاج في تفتيح لون البشرة، وكذلك إزالة البقع الداكنة، مع تنظيم إنتاج الميلانين وذلك بعد استخدام هذه المكونات.

نقوم بإحضار ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج، ويمكن باستبداله بعصير الخيار في حالة البشرة الجافة.

إحضار ملعقة كبيرة أيضًا من الكركم الناعم.

في البداية نقوم بإحضار بولة كبيرة ثم نقوم بوضع عصير الليمون مع الكركم ونخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا وتنظيفه من أي شوائب تكون عالقة به ثم نقوم بتجفيفه.

نقوم بوضع هذا الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بتكرار هذا الماسك يوميًا حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

مكونات ماسك الكركم مع عصير الليمونطريقة تحضير ماسك الكركم والليمونماسك الكركم مع العسل الأبيض مع الحليب

يحدثنا خبراء التغذية بأن الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة والتي تعمل على تحسين صحة البشرة وكذلك القيام بتفتيحها بشكل طبيعي، وهذا الماسك يعمل على جعل البشرة نضرة ومتوهجة وهذه هي المكونات.

نقوم بإحضار ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.

نحضر أيضًا ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة من الحليب.

في البداية نقوم بإحضار بولة ونضع بها المكونات السابقة ونخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نضع الخليط على البشرة والرقبة، ونتركه لمدة ربع ساعة. نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء، ونكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

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مكونات ماسك الكركم مع العسلطريقة عمل ماسك الكركم والعسل