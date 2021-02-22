طريقة عمل الزيتون الأخضر أكثر أنواع المخللات المحببة بجانب مختلف الوجبات

الزيتون الأخضر هو أحد الإضافات المثالية التي تلجأ إليها كل سيدة راغبة لوضعه بجانب الطعام على سبيل فتح الشهية والتجديد، كما معشوق الجميع والطلب الأساسي من الأطفال والشباب بأن يتواجد على المائدة بشكل مستمر في جميع الوجبات فهو مناسب سواء في الإفطار أو الغداء والعشاء، وهناك العديد من الأصناف التي يسهل استخدام الزيتون الأخضر وإضافته إليها حتى يجعل مذاقها شهي ومحبب لدى الجميع، ولذلك تحرص كل سيدة على تعلم طريقة إعداده في المنزل.

طريقة عمل الزيتون الأخضر

هذا ويمكن تناول الزيتون الأخضر إلى جانب عدد كبير من أصناف الطعام، فهو من المخللات الأكثر شهرة وانتشارًا في جميع أنحاء الوطن العربي، واليوم نستعرض معك عزيزتي أسهل طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات يسهل توافرها بشكل مستمر، وهذا حتى تتمكني من تحضيره في أي وقت دون الحاجة للانتظار أو التخلي عن طهي أطعمتك المفضلة.

3 كيلو جرامات من الزيتون الأسود.

زيت.

3 أكواب من عصير الليمون.

كيلو من الملح الخشن.

ليمون قطع.

فلفل أخضر حار.

ماء.

عليك في البداية القيام بنقع الزيتون الأخضر في الماء لمدة 3 أيام، مع الحرص على تغير الماء له بشكل يومي. عقب انتهاء أيام النقع عليك رص الزيتون في برطمان التخزين ووضع الفلفل الأخضر الحار معه. في وعاء أخر قومي بخلط الماء مع الملح وعصير الليمون بشكل جيد، وبعد ذلك إضافة محلول الملح هذا إلى برطمان الزيتون من جميع الجوانب، ثم ضيفي شرائح الليمون المقطع، وقومي بحفظ البرطمان لمدة أسبوعين، وبعدها يمكنك استخدام الزيتون المخلل.

مقادير الزيتون الأخضرطريقة تحضير الزيتون الأخضر

والزيتون المخلل من الممكن أن يتم تقديمه بجانب العديد من الأطعمة، فمن الممكن تقديمه بجانب وجبة الإفطار، ومن الممكن أن يُقدم بجانب وجبة الغداء.