طريقة عمل مخبوزات مناسبة لأطفالك في مرحلة الدراسة ومناسبة للرحلات

تعد طريقة عمل مخبوزات مناسبة من الطرق التي تحتاج معرفة، وفي بداية العام الدراسي تفضل العديد من الأمهات إعطاء أطفالهن بعض الفطائر أو المخبوزات المنزلية للتأكد من تزويدهم بالطعام الآمن واللذيذ خلال النهار أو على الأقل لتناول الإفطار، لذلك نقدم طرق مختلفة لعمل منتجات مخبوزة مختلفة يمكن تحضيرها في المنزل. طريقة عمل مخبوزات مناسبة محشية بالجبن طريقة عمل مخبوزات مناسبة محشية بالجبن المكونات 4 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

2 ملاعق خميرة فورية أو عادية.

نصف ملعقة ملح .

ملعقة كبيرة سكر .

ماء للعجن ويفضل أن يكون دافيء. حشوة المخبوزات جبنه بيضاء

نعناع مجفف

زيتون أسود خطوات تحضير عجينة المخبوزات نخلط الدقيق المنخل والملح والسكر والسمن والخميرة في وعاء ونضيف كمية قليلة من الماء حتى يكتمل العجن

يقلب المزيج جيداً ثم يترك حتى يرتفع حجم العجين

نأخذ قطعة من العجين ونرشها في وعاء مسطح مع رش الدقيق

نأخذ قطعة صغيرة من العجين لأن حجمها سيزداد في الفرن ثم نحشيها ثم نغلقها من الجانب مثل القطيفة

استخدم فرشاة الطعام لدهن سطح البيض والحليب ثم رش بذور السمسم ثم وزعها على الصينية المدهونة

كرر الخطوات السابقة حتى يكتمل حجم العجين، ثم ادخل الفرن طريقة عمل القراقيش حشوة المخبوزاتخطوات تحضير عجينة المخبوزاتطريقة عمل القراقيش المكونات كيلو دقيق

كوب ونصف سمن

كوب حليب دافئ

معلقة كبيرة سمسم

معلقة كبيرة شمر

ملعقة كبيرة ينسون

معلقة صغيرة خميرة

معلقة صغيرة سكر

رشة ملح. طريقة عمل القراقيش في وعاء مناسب، ذوبي الخميرة والسكر والقليل من الحليب واتركيه جانبًا.

تنخل المكونات الجافة معًا.

سحق السمن ثم أضفه إلى المكونات الجافة واخلط جيدا حتى تهدأ الحرارة، ثم ابدأ في عجنه باليد.

أضف الخميرة ونعجن باليد.

أضف الحليب تدريجياً واستمري في العجن.

تخمر العجينة.

نقطع العجين بشكل مستطيل صغيرة ثم نقطعها إلى قطع صغيرة بأصابعنا.

تخمر العجينة لمدة ربع ساعة أخرى.

تُخبز في فرن هادئ لمدة 20 دقيقة. طريقة عمل القراقيش حتى لو وجدت أكثر من طريقة لعمل المخبوزات، فسيبقي الهدف واحد عزيزتي فالأم دائما ترغب في حصول أبنائها علي أكبر قدر من التغذية. افضل مطعم سمك في جدة للعوائل والشباب أشهى المأكولات البحرية الوسوم

تعد طريقة عمل مخبوزات مناسبة من الطرق التي تحتاج معرفة، وفي بداية العام الدراسي تفضل العديد من الأمهات إعطاء أطفالهن بعض الفطائر أو المخبوزات المنزلية للتأكد من تزويدهم بالطعام الآمن واللذيذ خلال النهار أو على الأقل لتناول الإفطار، لذلك نقدم طرق مختلفة لعمل منتجات مخبوزة مختلفة يمكن تحضيرها في المنزل. طريقة عمل مخبوزات مناسبة محشية بالجبن طريقة عمل مخبوزات مناسبة محشية بالجبن المكونات 4 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

2 ملاعق خميرة فورية أو عادية.

نصف ملعقة ملح .

ملعقة كبيرة سكر .

ماء للعجن ويفضل أن يكون دافيء. حشوة المخبوزات جبنه بيضاء

نعناع مجفف

زيتون أسود خطوات تحضير عجينة المخبوزات نخلط الدقيق المنخل والملح والسكر والسمن والخميرة في وعاء ونضيف كمية قليلة من الماء حتى يكتمل العجن

يقلب المزيج جيداً ثم يترك حتى يرتفع حجم العجين

نأخذ قطعة من العجين ونرشها في وعاء مسطح مع رش الدقيق

نأخذ قطعة صغيرة من العجين لأن حجمها سيزداد في الفرن ثم نحشيها ثم نغلقها من الجانب مثل القطيفة

استخدم فرشاة الطعام لدهن سطح البيض والحليب ثم رش بذور السمسم ثم وزعها على الصينية المدهونة

كرر الخطوات السابقة حتى يكتمل حجم العجين، ثم ادخل الفرن طريقة عمل القراقيش حشوة المخبوزاتخطوات تحضير عجينة المخبوزاتطريقة عمل القراقيش المكونات كيلو دقيق

كوب ونصف سمن

كوب حليب دافئ

معلقة كبيرة سمسم

معلقة كبيرة شمر

ملعقة كبيرة ينسون

معلقة صغيرة خميرة

معلقة صغيرة سكر

رشة ملح. طريقة عمل القراقيش في وعاء مناسب، ذوبي الخميرة والسكر والقليل من الحليب واتركيه جانبًا.

تنخل المكونات الجافة معًا.

سحق السمن ثم أضفه إلى المكونات الجافة واخلط جيدا حتى تهدأ الحرارة، ثم ابدأ في عجنه باليد.

أضف الخميرة ونعجن باليد.

أضف الحليب تدريجياً واستمري في العجن.

تخمر العجينة.

نقطع العجين بشكل مستطيل صغيرة ثم نقطعها إلى قطع صغيرة بأصابعنا.

تخمر العجينة لمدة ربع ساعة أخرى.

تُخبز في فرن هادئ لمدة 20 دقيقة. طريقة عمل القراقيش حتى لو وجدت أكثر من طريقة لعمل المخبوزات، فسيبقي الهدف واحد عزيزتي فالأم دائما ترغب في حصول أبنائها علي أكبر قدر من التغذية. افضل مطعم سمك في جدة للعوائل والشباب أشهى المأكولات البحرية

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