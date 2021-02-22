ترطيب البشرة الجافة بمكونات طبيعية وغير مكلفة في المنزل لنعومة ونضارة البشرة

ترطيب البشرة الجافة ، الكثير من النساء يقومون باستخدام مستحضرات تجميل للعناية بالبشرة وخاصة مستحضرات التجميل الخاصة بترطيب البشرة لكن هناك الكثير من السيدات لا يحصلن على النتيجة المطلوبة وتصبح بشرتهن شاحبة وجافة أكثر مما كانت عليه وذلك بسبب المواد الكيماوية التي تكون موجودة في تلك المستحضرات التجميلية والتي بالكاد تعمل على تدمير البشرة وتعرضها للكثير من المشاكل ولكن اليوم لا داعي للقلق حيث نقدم لكم طريقة فعالة ومجربة للحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة وجعلتها دائمًا رطبة وغير جافة.

ربع كوب زيت لوز حلو.

ملعقة صغيرة شمع عسل نحل.

ربع كوب زيت زيتون بكر.

ماء دافئ .

صابون القشتالة مقدار ملعقة كبيرة.

عسل أبيض مقدار ملعقتين كبيرتين.

حليب مجفف مقدار ملعقة صغيرة.

ترطيب البشرة الجافة قبل المكياج

طريقة التحضير:

أذيبي الحليب الجاف مع الماء الدافئ في وعاء مناسب. ضعي الحليب المذاب في حمام ماء دافئ. أضيفي شمع العسل إلى الحليب. احضري وعاء آخر نظيف وضعي به زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو وامزجيهم جيدًا. قومي بتدفئة الزيوت على نار منخفضة. ثم اضيفي عسل النحل وحركي المكونات حتى يذوب العسل. قومي بإضافة صابون القشتالة السائل إلى الحليب وشمع العسل. حركي المكونات بلط وأضيفي الزيوت وقلبي جيدًا حتى تتجانس المكونات. اسكبي هذا الخليط في القوالب الخاصة بالصابون. اتركي المكونات حتى تجف. أصبح لديكي صابون لترطيب البشرة الجافة قبل وبعد المكياج.

ترطيب البشرة الجافة باستخدام الخيار والزبادي

يعد الخيار من أفضل الخضروات على الإطلاق في ترطيب البشرة الجافة والمقشرة حيث يحتوي على معادن وفيتامينات ممتازة تعمل على ترطيب عميق للبشرة فتصبح البشرة بعد فترة وجيزة كبشرة الأطفال، كما أن الزبادي له العديد من الفوائد للبشرة حيث يعطي ترطيب ممتاز ويعالج مشاكل البشرة الجافة.

2 ثمرة خيار.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به الزبادي والخيار. نهرس الخيار جيدًا. نغسل الوجه جيدًا بالماء ونجففه. نضع الخيار على البشرة النظيفة. ننتظر حتى مرور نصف ساعة. نقوم بغسل الوجه من الخيار وتجفيفه. نستمر على الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للوصول إلى النتائج المرادة.

الحليب: يعد الحليب من أفضل المواد الطبيعية والآمنة على البشرة بجميع أنواعها حيث إن الحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على ترطيب البشرة ومعالجة كافة مشاكلها لكي تصبح البشرة صافية ومشرقة ويتم مسح البشرة بالحليب باستخدام قطع من القطن يوميًا للحصول على أفضل ترطيب.

زيت الزيتون: يعتبر من الزيوت الطبيعية التي لها فوائد عديدة سواء فوائد صحية أو فوائد جمالية حيث يحتوي زيت الزيتون على أحماض أمينية تعمل على إعطاء البشرة ترطيب لا مثيل له لذلك مهما يتم استخدام مرطبات كميائية لا تعطي النتيجة المذهلة مثل زيت الزيتون.

مكونات الوصفةطريقة تحضير الوصفةترطيب البشرة الجافة في المنزل

الحرص دومًا على استخدام المرطبات الطبية والعمل على اختيار المرطب بطريقة تناسب نوع بشرتك.

عند وضع المرطب يجب أولاً غسل الوجه بالماء وتجفيفه ثم وضع المرطب الخاص بك مع الدعك جيدًا بحركات دائرية كي يتغلغل المرطب بين مسام الوجه.

يجب الانتباه إلى ضرورة استخدام صن بلوك واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس الضارة والتي تعمل على حدوث مشكلة الجفاف.

تناول الفاكهة والخضراوات بكميات كبيرة يعمل على إعطاء الحيوية للبشرة وتجديد الخلايا والحماية من جفاف البشرة.

نصائح هامة للحفاظ على البشرة من الجفافأسباب تعرض البشرة إلى الجفاف

يتعرض الجلد في كثير من الأحيان إلى حدوث جفاف شديد به والكثير قد يجهل تلك الأسباب التي تعمل على جفافا البشرة حيث تفقد البشرة مجموعة كبيرة من الزيوت الخاصة بها والمواد الغذائية التي تعمل على ترطيبها ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى جفاف البشرة هو الإفراط الشديد في تنظيف البشرة والعمل على تقشيرها باستمرار حيث إن هذا السلوك يؤثر سلبًا على البشرة بالإضافة إلى أن الاستحمام المتكرر عدة مرات في اليوم يجعل البشرة تفقد أيضًا عناصر الغذائية.

فوائد الفازلين للبشرة الجافة

يعمل الفازلين على إطعاء ترطيب للبشرة لا مثيل له حيث يتغلل الفازلين بين طبقات البشرة ويعالج جفافها ويمدها بكافة المواد المرطبة التي تحافظ على نضارة البشرةن وللفازلين دور كبير جدًا في المحافظة على البشرة الجافة خلال فصل الشتاء حيث تتعرض البشرة للجفاف الشديد ويحدث بها تشققات والفازلين له القدرة على علاج كافة المشاكل التي تواجه البشرة من جفاف خاصة منطقة الكعبين والكوعين فالحل الأمثل هو أن دهن الفازلين يوميًا على البشرة وقبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

تفتيح البشرة بمكونات طبيعية

يوجد الكثير من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعادة اللون الطبيعي لها بعد أن تكون قد فقدته بسبب العوامل الجوية أو أسباب أخرى كتناول العقاقير الطبية، ويتميز الليمون بأنه من المواد التي تعمل على قبض مسام الوجه وتنظيف البشرة بعمق بالإضافة إلى تفتيح لون البشرة حيث يتم خلط ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من بودرة التلك والقليل من ماء الورد للحصول على قوام مناسب ونقوم بوضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، يعمل الليمون على تفتيح وتنظيف البشرة وبودرة التلك وماء الورد على تنعيم البشرة وتحمي البشرة من الجفاف وتعد من افضل خلطات تبيض الجسم والوجه.

ترطيب البشرة في الشتاء

تتعرض البشرة في الشتاء إلى العديد من المشاكل مثل الجفاف وظهور بعض القشور على البشرة، لذلك يجب الاهتمام الجيد بالتقشير نعم تقشير البشرة هو الحل الأمثل للتخلص من مشاكل البشرة المزعجة والجلد الميت والتقشير يعطي ترطيب مثالي للبشرة.

تقشير البشرة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من السكر الخشن+ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون+ نصف ليمونة، يتم خلط المكونات جيدًا ووضعها على الوجه والجسم مع الفرك بلطف في حركات دائرية ولمدة 3 دقائق ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ونكرر الوصفة مرة من كل أسبوع.