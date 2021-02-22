حضري بسكويت القهوة اللذيذ المقرمش بكل سهولة

بسكويت القهوة من أشهر أنواع البسكويت في الفترة الأخيرة، فيتم تناول هذا النوع من البسكويت في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، هناك الكثير من السيدات الذين يجهلون الطريقة الصحيحة لتحضير بسكويت القهوة لذلك سنقدم إليكم في ذلك المقال خطوات تحضير بسكويت القهوة. طريقة عمل بسكويت القهوة طريقة عمل بسكويت القهوة المكونات كوب كبير من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كمية صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة من الفانيليا السائلة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كأس من المياه الساخن.

نصف كأس من الزبدة اللينة.

كأس من السكر البني.

بيضة. مكونات تحضير الجوز نصف كأس من الجوز المجروش.

نصف كأس من الزبيب.

ملعقة كبيرة من الدقيق. مكونات تحضير صلصة السكر: كأسان من السطر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاثة ملاعق من الحليب. خطوات تحضير بسكويت القهوة إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والقرفة والملح. العمل على إذابة القهوة في مياه ساخنة. إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الزبدة والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي. إضافة كلاً من البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط، العمل على إضافة الدقيق بالتبادل مع القهوة مع الاستمرار في الخلط على سرعة متوسطة لحين أن تتداخل المكونات ويتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بخلط كلاً من الجوز والزبيب مع ملعقة من الدقيق ويتم تقليب المكونات جيداً. يتم وضع الخليط السابق على العجينة والاستمرار في القليب لحين أن يمتزج ذلك الخليط مع العجينة. يتم العمل على تشكيل البسكويت ووضعه في صينية وبعد ذلك يتم إدخاله إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق، وبعد مرور الوقت يتم العمل على إخراجها من الفرن وبعد ذلك يتم تحضير خليط السكر؟ العمل على خلط السكر مع الزبدة والحليب لحين أن يتم الحصول على قوام ثقيل. يتم دهن البسكويت بصلصة السكر وتزينها بذلك الخليط جيداً وتقدم إليكم وبالهناء على الجميع ويتم تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة. عوامل ظهور الشعر الأبيض ووصفات للقضاء علي ذلك مكونات تحضير الجوزمكونات تحضير صلصة السكر:خطوات تحضير بسكويت القهوة الوسوم

بسكويت القهوة من أشهر أنواع البسكويت في الفترة الأخيرة، فيتم تناول هذا النوع من البسكويت في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي، هناك الكثير من السيدات الذين يجهلون الطريقة الصحيحة لتحضير بسكويت القهوة لذلك سنقدم إليكم في ذلك المقال خطوات تحضير بسكويت القهوة. طريقة عمل بسكويت القهوة طريقة عمل بسكويت القهوة المكونات كوب كبير من الدقيق.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

كمية صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة من الفانيليا السائلة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من القهوة.

نصف كأس من المياه الساخن.

نصف كأس من الزبدة اللينة.

كأس من السكر البني.

بيضة. مكونات تحضير الجوز نصف كأس من الجوز المجروش.

نصف كأس من الزبيب.

ملعقة كبيرة من الدقيق. مكونات تحضير صلصة السكر: كأسان من السطر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاثة ملاعق من الحليب. خطوات تحضير بسكويت القهوة إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والقرفة والملح. العمل على إذابة القهوة في مياه ساخنة. إحضار إناء ويتم خلط فيه كلاً من الزبدة والسكر بالاعتماد على المضرب الكهربائي لحين أن يتم الحصول على قوام كريمي. إضافة كلاً من البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخلط، العمل على إضافة الدقيق بالتبادل مع القهوة مع الاستمرار في الخلط على سرعة متوسطة لحين أن تتداخل المكونات ويتم الحصول على عجينة متماسكة. القيام بخلط كلاً من الجوز والزبيب مع ملعقة من الدقيق ويتم تقليب المكونات جيداً. يتم وضع الخليط السابق على العجينة والاستمرار في القليب لحين أن يمتزج ذلك الخليط مع العجينة. يتم العمل على تشكيل البسكويت ووضعه في صينية وبعد ذلك يتم إدخاله إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق، وبعد مرور الوقت يتم العمل على إخراجها من الفرن وبعد ذلك يتم تحضير خليط السكر؟ العمل على خلط السكر مع الزبدة والحليب لحين أن يتم الحصول على قوام ثقيل. يتم دهن البسكويت بصلصة السكر وتزينها بذلك الخليط جيداً وتقدم إليكم وبالهناء على الجميع ويتم تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة. عوامل ظهور الشعر الأبيض ووصفات للقضاء علي ذلك مكونات تحضير الجوزمكونات تحضير صلصة السكر:خطوات تحضير بسكويت القهوة

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