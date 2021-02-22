علاج انتفاخ البطن في المنزل وبالطرق الطبيعية الآمنة

يعد انتفاخ البطن والغازات من الأمور التي تعكر صفو مزاج الإنسان حيث يشعر الإنسان حينها بعدم الراحة خاصة في حضور الآخرين، كما أن انتفاخ البطن من الأمور التي تسبب المغص والألم الشديد في منطقة البطن وانتفاخ البطنهي عبارة عن عملية بيلوجية يطلق الإنسان فيها الغازات أكثر من مرة على مدار اليوم لكن هناك أشخاص يطلقون الغازات بكميات كثيرة ويعتبر الأمر محرجًا لكن لا داعي للقلق فهذه أمور من السهل حلها.

هناك الكثير من العادات الصحية الغير سليمة هي التي تكون سببًا في حدوث تلك المشكلة ويشعر الشخص بعدم الراحة وانتفاخ البطن وأوقات كثيرة ينقلب الأمر إلى حدوث قئ إذا زاد عن حده ويعد متوسط إطلاق الغازات في اليوم من 5 مرات إلى 15 مرة على مدار اليوم، يمكن تجنب تلك المشكلة دون الذهاب إلى الطبيب من خلال بعض التعديلات في النمط الغذائي والعادات الصحية لدى الأشخاص.

تناول الماء قبل الطعام

علاج انتفاخ البطن في المنزل

بعض الأشخاص يعتادون على تناول الماء على الوجبات وأثناء تناول الطعام وهذا أكبر خطأ حيث إن تلك العادة الغير صحية تجعل المعدة تقوم بفقد الأحماض التي تعمل على تسهيل عملية الهضم، وتصبح عملية الهضم أصعب ولم يتم هضم الطعام بشكل سليم، لذلك تناول الماء قبل الطعام بمعدل نصف ساعة وذلك للحصول على عملية هضم الطعام بشكل أفضل.

التمارين الرياضة

ممارسة الرياضة تعود على الجسم بأكمله بالكثير من الفوائد الصحية حيث إن ممارسة الرياضة بشكل دوري ومستمر يوميًا ولمدة نصف ساعة يعمل على تحسين الجهاز الهضمي ومن ثم هضم الطعام بشكل جيد والتخلص من الغازات وتجنب تمامًا انتفاخ البطن.

تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات

هناك الكثير من الأطعمة التي تساعد على تكوين الغازات في البطن وتعمل على انتفاخ البطن وعدم الشعور بالراحة ولكن لا يجب الامتناع التام عن تناول تلك الأطعمة وذلك لفوائدها العظيمة للجسم ولكن يمكن التقليل منها فقط وعدم الإفراط في تناولها وتلك الأطعمة مثل البروكلي والقرنبيط والبصل بالإضافة إلى المشروبات الغازية.

عادات صحية سيئة

هناك بعض من العادات الغير صحية مثل تناول العلكة باستمرار يعطي فرصة أكبر لدخول الهواء إلى الفم ومن ثم انتفاخ البطن وتكون الغازات كما أن التدخين يساعد على ابتلاع كميات كبيرة من الهواء التي تكون سببًا في تهيج الجهاز الهضمي وتتكون الغازات.

الأعشاب الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن

يعد البابونج من الأعشاب الممتازة في علاج نفخة البطن بالإضافة إلى كونه مهدأ طبيعي وآمن على الصحة وله الكثير من الفوائد العظيمة التي تعود على الجسم، وأكدت الأبحاث الطبية أن البابونج له القدرة على علاج العديد من مشاكل المعدة والهضم وأكدت أيضًا على أن البابونج يحمي الإنسان من الإصابة بجرثومة المعدة وممتاز في تحسين عملية الهضم وتحفيزها لذيك ينصح بتناول كوب إلى كوبين من شاي البابونج يوميًا للتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي.

الكمون الحصى الصحيح غير المطحون من الأعشاب الممتازة في علاج انتفاخ البطن ويتم تناول مقدار كوبين من الكمون الحصى يوميًا للتخلص من انتفاخات البطن والشعور براحة، ويتم تحضير مشروب الكمون الحصى من خلال وضع ملعقة كبيرة ممسوحة من الكمون الحصى في كوب ثلاث أكواب من الماء ووضع الخليط في إناء ووضعه على النار وننتظر حتى يغلي قليلاً نقوم بإنزاله وتركه يهدأ ثم نصفيه ونتناول الثلاث أكواب أو الكوبين حسب الرغبة بعد الطعام مباشرة وسوف تلاحظ الفرق فضلاً عن أن الكمون يساعد كثيرًا على تخسيس الكرش.

علاج انتفاخ البطن بالنعناع

أكدت بعض الدراسات أن تناول كوب إلى كوبين من النعناع يوميًا يحسن عملية الهضم ويعمل على التخلص من نفخة البطن والشعور بالامتلاء والضيق والذي قد يتسبب في حدوث ضيق في التنفس، فاعتاد دومًا على استخدام النعناع يوميًا بوضعه على كوب من الشاي أو بتناوله كما هو بدون إضافات.

الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية الممتازة التي تساعد في حماية الجهاز الهضمي وتحسين عملية هضم الطعام والتخلص من مشاكل متعددة مرتبطة بالهضم، لذلك تناول حفنة صغيرة من الزنجبيل يوميًا أو يوم بعد يوم وسوف تتحسن على الفور.