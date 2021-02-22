وصفات الشوفان المختلفة للحصول علي بشرة نضرة مفعمة بالحيوية !

دقيق الشوفان من الحبوب الغنية بالألياف الغذائية والمعادن، لذلك يحتل مكانة مهمة في صناعة التجميل، لأنه يمكن أن يقشر الجلد ويزيل الغبار والأوساخ، ولأنه طبيعي يمكنه أيضًا ترطيب البشرة من التهابات في هذه المقالة، سنناقش فوائد دقيق الشوفان للبشرة والتي ما إن تتبعيها عزيزتي سوف تحصلين علي بشرة مميزة ومضيئة.

فوائد الشوفان للبشرة بمختلف أنواعها

• يعالج حبوب الشباب.

• يمتص الزيوت الزائدة.

• يعالج البشرة الجافة.

يمكن أن يعالج دقيق الشوفان الجلد الجاف لأنه يحتوي على خصائص مضادة الالتهابات ويمكنه علاج الحكة الناتجة عن جفاف الجلد.

• يرطب البشرة.

• يرطب الشوفان الجلد.

• يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد.

• يقشر البشرة فيقشر ويزيل الجلد الميت.

• يعمل على تنظيف البشرة ويزيل.

وصفات الشوفان للبشرة

• الشوفان والزبادي

تعالج الرؤوس السوداء، عليك الاهتمام وتكرر المسك مرتين أسبوعياً.

مكونات إعداد وصفة الشوفان

• 4 ملاعق الشوفان المطحون .

• 5 ملاعق الزبادي .

• نصف ملعقة عصير الليمون

طريقة بسيطة لوصفة الشوفان

• تخلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.

• نضع الخليط على الرؤوس السوداء في الجلد.

• نترك الخليط على الوجه تقريباً 20 دقيقة.

• اغسل الجلد بالماء الدافئ.

الشوفان وزيت جوز الهند

يستخدم في تقشير البشرة وتتكون من:

• 3 ملاعق الشوفان المطحون .

• 2 ملعقة من الماء .

• 2 ملعقة من السكر .

• ملعقة زيت جوز الهند

طريقة تحضير الشوفان بجوز الهند

• اخلطي المكونات معًا.

• نضع الخليط على الجلد.

• نترك الخليط على الجلد لمدة 30 دقيقة.

• اغسل الجلد بالماء الدافئ.

• كرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

الشوفان والسكر

هذه الوصفة تستخدم لإزالة الجلد الميت من الجلد وتقليل البقع الداكنة.

المكونات:

● ملعقة شوفان مطحون كبيرة .

● ملعقة عسل كبيرة.

● ملعقة من السكر البنى .

● ملعقة زيت الجوجوبا .

● 3 قطرات زيت اللافندر

طريقة التحضير

● اخلطي المكونات جيدًا.

● ضعي المزيج على البشرة ودلكي بحركات دائرية .

● نضع الوصفة على الجلد لمدة 20 دقيقة.

● اغسل الجلد بالماء الدافئ وجففيه.

ساعدت تلك الوصفات السيدة في اختيار ما يناسبها، حسب المواد المتوفرة في المنزل.