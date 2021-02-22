وصفات الشوفان المختلفة للحصول علي بشرة نضرة مفعمة بالحيوية !

دقيق الشوفان من الحبوب الغنية بالألياف الغذائية والمعادن، لذلك يحتل مكانة مهمة في صناعة التجميل، لأنه يمكن أن يقشر الجلد ويزيل الغبار والأوساخ، ولأنه طبيعي يمكنه أيضًا ترطيب البشرة من التهابات في هذه المقالة، سنناقش فوائد دقيق الشوفان للبشرة والتي ما إن تتبعيها عزيزتي سوف تحصلين علي بشرة مميزة ومضيئة.فوائد الشوفان للبشرة بمختلف أنواعها
• يعالج حبوب الشباب.
• يمتص الزيوت الزائدة.
• يعالج البشرة الجافة.
• يرطب البشرة.
• يرطب الشوفان الجلد.
• يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد.
• يقشر البشرة فيقشر ويزيل الجلد الميت.
• يعمل على تنظيف البشرة ويزيل.
• الشوفان والزبادي
تعالج الرؤوس السوداء، عليك الاهتمام وتكرر المسك مرتين أسبوعياً.
مكونات إعداد وصفة الشوفان
• 4 ملاعق الشوفان المطحون .
• 5 ملاعق الزبادي .
• نصف ملعقة عصير الليمون
• تخلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
• نضع الخليط على الرؤوس السوداء في الجلد.
• نترك الخليط على الوجه تقريباً 20 دقيقة.
• اغسل الجلد بالماء الدافئ.
يستخدم في تقشير البشرة وتتكون من:
• 3 ملاعق الشوفان المطحون .
• 2 ملعقة من الماء .
• 2 ملعقة من السكر .
• ملعقة زيت جوز الهند
• اخلطي المكونات معًا.
• نضع الخليط على الجلد.
• نترك الخليط على الجلد لمدة 30 دقيقة.
• اغسل الجلد بالماء الدافئ.
• كرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
هذه الوصفة تستخدم لإزالة الجلد الميت من الجلد وتقليل البقع الداكنة.
المكونات:
● ملعقة شوفان مطحون كبيرة .
● ملعقة عسل كبيرة.
● ملعقة من السكر البنى .
● ملعقة زيت الجوجوبا .
● 3 قطرات زيت اللافندر
● اخلطي المكونات جيدًا.
● ضعي المزيج على البشرة ودلكي بحركات دائرية .
● نضع الوصفة على الجلد لمدة 20 دقيقة.
● اغسل الجلد بالماء الدافئ وجففيه.
ساعدت تلك الوصفات السيدة في اختيار ما يناسبها، حسب المواد المتوفرة في المنزل.
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دقيق الشوفان من الحبوب الغنية بالألياف الغذائية والمعادن، لذلك يحتل مكانة مهمة في صناعة التجميل، لأنه يمكن أن يقشر الجلد ويزيل الغبار والأوساخ، ولأنه طبيعي يمكنه أيضًا ترطيب البشرة من التهابات في هذه المقالة، سنناقش فوائد دقيق الشوفان للبشرة والتي ما إن تتبعيها عزيزتي سوف تحصلين علي بشرة مميزة ومضيئة.فوائد الشوفان للبشرة بمختلف أنواعها
• يعالج حبوب الشباب.
• يمتص الزيوت الزائدة.
• يعالج البشرة الجافة.
• يرطب البشرة.
• يرطب الشوفان الجلد.
• يحسن إنتاج الكولاجين في الجلد.
• يقشر البشرة فيقشر ويزيل الجلد الميت.
• يعمل على تنظيف البشرة ويزيل.
• الشوفان والزبادي
تعالج الرؤوس السوداء، عليك الاهتمام وتكرر المسك مرتين أسبوعياً.
مكونات إعداد وصفة الشوفان
• 4 ملاعق الشوفان المطحون .
• 5 ملاعق الزبادي .
• نصف ملعقة عصير الليمون
• تخلط المكونات جيدًا حتى يتم الحصول على خليط متجانس.
• نضع الخليط على الرؤوس السوداء في الجلد.
• نترك الخليط على الوجه تقريباً 20 دقيقة.
• اغسل الجلد بالماء الدافئ.
يستخدم في تقشير البشرة وتتكون من:
• 3 ملاعق الشوفان المطحون .
• 2 ملعقة من الماء .
• 2 ملعقة من السكر .
• ملعقة زيت جوز الهند
• اخلطي المكونات معًا.
• نضع الخليط على الجلد.
• نترك الخليط على الجلد لمدة 30 دقيقة.
• اغسل الجلد بالماء الدافئ.
• كرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.
هذه الوصفة تستخدم لإزالة الجلد الميت من الجلد وتقليل البقع الداكنة.
المكونات:
● ملعقة شوفان مطحون كبيرة .
● ملعقة عسل كبيرة.
● ملعقة من السكر البنى .
● ملعقة زيت الجوجوبا .
● 3 قطرات زيت اللافندر
● اخلطي المكونات جيدًا.
● ضعي المزيج على البشرة ودلكي بحركات دائرية .
● نضع الوصفة على الجلد لمدة 20 دقيقة.
● اغسل الجلد بالماء الدافئ وجففيه.
ساعدت تلك الوصفات السيدة في اختيار ما يناسبها، حسب المواد المتوفرة في المنزل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفات الشوفان المختلفة للحصول علي بشرة نضرة مفعمة بالحيوية ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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