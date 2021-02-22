كريم الكولاجين لشد البشرة وعلاج لمشكلة التجاعيد بطريقة طبيعية

كريم الكولاجين لشد البشرة وعلاج لمشكلة التجاعيد مع التقدم بالعمر يظهر علينا الخطوط الرفيعة والتجاعيد التي تجعلنا نظهر بشكل غير مناسب، ويرجع ذلك لأن الجلد يفقد مرونته نظراً لأن الكولاجين يقل انتاجه بالجسم، ونحن نعلم أن عنصر الكولاجين هو العنصر المسئول في شد البشرة ويمنحها الشباب والحيوية المرغوب بها، ولكن تظل مشكلة التجاعيد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الكثير من السيدات، ويبحثون عن أهم الطرق التي تساعدهم على ذلك، مع التركيز على احتوائها على الكولاجين لأنه العنصر الأساسي لحل هذه المشكلة، لذلك حرصنا على أن نوفر لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كريم الكولاجين بالمنزل.

كريم لبان الدكر لشد البشرة : كريم الكولاجين

يعتبر لبان الدكر من أهم المكونات التي يوجد بها نسبة كبيرة من الكولاجين ويتم الاستفادة منها من خلال الآتي:

نقوم بإحضار كوب من الخيار المبشور، ويضاف له كوب من ماء منقوع لبان الدكر على أن ننقع به لبان الدكر لمدة ليلة ويصفى بالصباح ونأخذ مائه.

نقوم بوضع ملعقة من النشا، وملعقة من زيت اللوز الحلو وملعقة من هلام الصبار، وكبسولة من فيتامين سي، ويقلب الخليط سوياً ويضاف له القليل من ماء الأرز.

تخلط كافة المكونات سوياً بشكل جيد ويوضع على حمام ماء ساخن، ويترك الخليط جانباً حتى أن يبرد.

ونقوم بتطبيق الكريم على الوجه كل ليلة قبل النوم لمدة لا تقل عن شهر.

قناع الكولاجين الطبيعي لشد البشرة

بياض البيض والليمون:

في إناء عميق نقوم بخفق حبة من البيض ويضاف لها ملعقة من الليمون وتقلب المكونات سوياً حتى تتجانس.

نقوم بتنظيف البشرة بعمق وتجفيفها، ونقوم بتطبيق الخليط على البشرة ويترك حتى أن يجف لمدة ربع ساعة.

ويترك حتى أن يجف لمدة ربع ساعة. من ثم نقوم بغسل الوجه بالغسول المناسب لنوع بشرتك ومن ثم تشطف بالماء الدافئ.

يتم تطبيق الخليط على البشرة على الأقل مرة من كل أسبوع من أجل الحصول على أفضل النتائج.