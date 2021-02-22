طريقة عمل الجبنة الفلمنك بمكونات سهلة وبسيطة من البيت

نقدم لجميع الأمهات وربات البيوت طريقة عمل الجبنة الفلمنك في البيت خطوة بخطوة، حيث أنها من ألذ أنواع الجبن التي يتناولها الجميع يومياً، وتعتبر مفيدة جداً لأنها تحتوي على بروتين وعدد من الفيتامينات والمعادن التي تحسن من صحة الجسم، ويتم استخدامها بطرق مختلفة إما في سندوتشات للأولاد أو عمل جبنة بطماطم، وغيرها من طرق التناول الأخرى، ويمكن لكل سيدة بمكونات بسيطة موجودة في مطبخها تحضير الجبنة الفلمنك في البيت بنفس طعم الجاهزة دون الحاجة إلى شرائها مرة أخرى.

طريقة عمل الجبنة الفلمنك في البيت

نحتاج إلى ما يلي لتحضيرها:

ربع كيلو من اللبن البودرة.

ربع كيلو من الزيت.

ربع لتر من الماء.

ثلاثة مكعبات من الجبنة المثلثات.

3 صفار بيضة.

120 جرام نشا.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة من الملح.

في وعاء الخلاط الكهربائي نقوم بوضع صفار البيض، ونضيف له الزيت وعصير الليمون، ونخلطهم بشكل جيد، ثم نقوم بإضافة النشا والجبنة المثلثات واللبن البودرة والملح، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات، ونقوم بمسح القالب بالزيت، ونضعه في قالب به ماء ساخن، ونقوم بوضع قماشة تحت القالب الصغير لكي لا يتحرك، ونقوم بصب الخليط به، وندخله الفرن لمدة ساعة على درجة حرارة منخفضة، وبعد ذلك نخرجها ونضعها في طبق في الثلاجة لكي تبرد، ويمكن تناولها وتقطيعها إلى حلقات بعد ذلك.

طريقة أخرى لعمل الجبنة الفلمنك بالبيت

يجب تجهيز هذه المكونات أولاً:

4 صفار بيضة.

كوب ونصف من اللبن البودرة.

كوب ونصف من الماء.

كوب إلا ربع من النشا.

كوب ونصف من الزيت.

ربع كوب عصير ليمون.

4 قطع من الجبنة المثلثات.

كمية قليلة من الملح.

نقوم بوضع كلاً من صفار البيض وعصير الليمون واللبن البودرة والماء والملح والزيت في وعاء الخلاط، ونضرب المكونات جيداً مع بعضها البعض، ثم نقوم بإضافة الجبنة المثلثات وأيضاً النشا، ونستمر في الخلط حتى يتجانس الخليط، ونقوم بوضعه في قالب داخل صينية بها ماء ساخن، وندخله الفرن ساعة حتى يستوي، بشرط أن تكون درجة الحرارة هادئة، وبعد ذلك يكون جاهز نقوم بحفظه في الثلاجة.