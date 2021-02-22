أقوي كولاجين طبيعي مبيض للوجه وشد البشرة وازالة التجاعيد بلا عودة من الوجه تبيض ونعومة خيال

أقوي كولاجين طبيعي مبيض للوجه وشد البشرة أصبح تفتيح البشرة والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد في البشرة، والتجاعيد أيضا أمر هام من جدا جزء لا يتجزأ من تألق السيدات، لذا تبحث العديد من النساء في جميع أنحاء العالم، بصفة مستمرة عن طريقة تبييض ونضارة البشرة والتخلص أيضا من هذا الاسمرار التي يتواجد فيها بصفة مستمرة ولا يجدون أفضل من استخدام الكولاجين الطبيعي المستخلص من الطبيعة، المتواجد في بعض الماسكات الطبيعية الغنية بالعديد من الفيتامينات والبروتينات التي تفرز أيضا الفوائد العجيبة للبشرة كل ما عليكى هو أن تتابع المقال هذا سوف نتحدث فيه عن المميزات والوصفات المهمة لتفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد.

ماسك البيض للتخلص من تجاعيد البشرة

يقلل افرازات الدهون التي تتواجد في البشرة، وتسبب ايضا ندبات أو بقع سوداء.

يعمل ماسك البيض على تفتيح البشرة.

يعمل علي التخلص من تجاعيد البشرة .

وذلك لأنه غني بالعديد من البروتينات التي يحتاجها البشرة.

تخلص البشرة من الجفاف التي تتواجد عليها بصفة مستمرة

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من جيل الصبار كمية من المياه.

نضع البيض مع جل الصبار.

و كمية بسيطة من المياه.

ونبدأ بوضع هذا الماسك على البشرة.

نترك البشرة في اليوم الثاني، و نقوم بغسلها جيدا.

ويمكن أيضا أن نقوم بتركها لمدة سبع ساعات للحصول أيضا على الكولاجين الطبيعي.

نغسل البشرة بعد ذلك وسوف نجد النتائج المرغوب فيها من تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من أول استخدام لهذا الماسك من البيض وجل الصبار.

مميزاته:-

مساعد البشرة الدهنية على تنظيف جميع الأتربة التي تتواجد فيها .

يخلص البشرة ايضا الجاف و المختلط من السموم والشوائب التى تتراكم بصفة مستمرة.

مساعدة البشرة على الحصول للمعان والتلقائية لأنه غني بالعديد من الفيتامينات.

يعمل ايضا على غلق المسام وتصغيرها في وقت قليل جدا.

يخلصنا من البكتيريا الضارة التي تتواجد في

المكونات:-

ملعقة من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة من الفحم المطحون.

معلقة عصير ليمون.

كافة المكونات من الشاي الاخضر والفحم المطحون وعصير الليمون ندمجهم.

لكي يصبح المزيج كريمي ناعم.

ابدأ بتطبيق هذا الماسك الناعم على البشرة الجافة والتي يوجد بها هالات سوداء أو التجاعيد انتظري لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بغسيل البشرة جيدا

وتخلصي من بقايا الماسك بدل من أن يتراكم في البشرة.