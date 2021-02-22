طريقة عمل صلصة باربكيو للبيتزا الشهية من البيت

صلصة الباربكيو واحدة من أشهر أنواع الصلصة المنتشرة في جميع دول العالم، فهي الصلصة الأشهر استخدامًا في تتبيل اللحوم والدواجن، ويحرص الكثيرين على استخدامها في صنع بعض الأطعمة، فهي ذات مذاق متميز وتضم مجموعة من التوابل الرائعة التي تضيف طعم مميز إلى الأطعمة ويفضلها الكثيرين، ودائمًا ما يتم طلبها في المطاعم ومحلات الأكل، ولهذا تهتم جميع السيدات بمعرفة الطريقة الخاصة لصنعها ومكوناتها.

طريقة عمل صلصة باربكيو

ولعل أهم ما يميز صلصلة الباربكيو إلى جانب مذاقها الشهي وطعمها المميز هو سهولة إعدادها في المنزل في وقت سريع وبمكونات بسيطة يسهل توافرها باستمرار، ، واليوم نوفر على جميع متابعينا الكثير من البحث عن طريقة تحضير الصلصة في المنزل، ونستعرض معكم أسهل طريقة لإعداد صلصة الباربكيو في المنزل

2 كوب من صوص الكاتشب.

كوب من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

5 ملاعق كبيرة من السكر البني.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة كبيرة من الخردل الناعم.

5 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

نصف كوب من خل التفاح.

قومي عزيزتي في البداية بخلط جميع المكونات السابقة معًا في وعاء على نار هادئة.

قومي بتقليب الخليط بشكل جيد مع تركه على النار لمدة ساعة حتى الغليان، وتجانس المكونات إلى درجة التكاثف.

بعد الغليان قومي برفع المزيج من على النار وتركه جانبًا حتى يبرد قليلًا، وبعدها يمكن استخدامه أو تقديمه إلى جانب الوجبات.

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مقادير صلصة باربكيوطريقة تحضير صلصة باربكيو