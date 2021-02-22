طريقة عمل باذنجان مخلل في 10 دقائق بكل سهولة بدقة مثل دقة المطاعم

طريقة عمل باذنجان مخلل نقدمها لكم من موقعنا ثقفني، حيث أصبح الباذنجان المخلل أحد أشهر المقبلات التي لا غنى عنها بجانب العديد من الأطعمة، فهو ذات مذاق رائع وشهي يزيد من طعم الأصناف المختلفة جمالًا، مما جعل الكثيرين يفضلون تناوله بجانب الدجاج واللحوم والبطاطس أيضًا، وعلى الرغم من وجود العديد من المقبلات التي نجحت في جذب انتباه ومحبة الكثيرين، إلا أن الباذنجان المخلل يظل على القمة دائمًا، ويزداد الطلب عليه باستمرار من قبل الشباب والأطفال وحتى كبار السن.

طريقة عمل باذنجان مخلل

تحرص كل سيدة على ضمان جودة الطعام المقدم إلى جميع أفراد أسرتها، هذا بالإضافة إلى جانب حرصها على ضمان المواد المستخدمة في التصنيع وهو ما جعل عدد كبير من السيدات وربات المنازل يلجأن إلى البحث عن طرق إعداد المخللات وعلى رأسها الباذنجان المخلل في المنزل، واليوم نقدمها لكم بالخطوات حتى نوفر على كل سيدة البحث الطويل.

واحد كيلو جرام من الباذنجان.

نصف كيلو جرام من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطحون.

5 فصوص ثوم.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

ملح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ليمونة واحدة مقطعة.

قومي عزيزتي بغسل حبات الباذنجان الصغيرة بشكل جيد وإزالة الرأس منها، ثم نقوم بسلق الباذنجان على النار مع الماء والسكر. بعد سلق الباذنجان قومي بتصفيته بشكل جيد وتركه حتى يبرد، ثم قومي بتحضير خلطة التخليل. قومي بدق الفلفل الأخضر مع الثوم، وضعي فوقهم ملعقة ملح صغيرة بعد الانتهاء من دق الخليط جيدًا، قومي بوضع عصير الليمون، والفلفل الأحمر المطحون على الخليط، وتحريكهم جيدًا. قومي بعد ذلك بحشو الباذنجان المسلوق بهذه الخلطة وحفظه في برطمان التخزين، ومن ثم وضع شرائح الليمون عليه، ثم قومي بعمل محلول ملح عن طريق مزج الماء مع الملح وخل التفاح جيدًا ورشهم فوق الباذنجان.

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