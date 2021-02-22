10 قواعد ذهبية لازم كل بنت تعرفهم لما تلبس كعب عالي عشان تطلع بلوك انيق

مافيش شك ان كل البنات بتحب الكعب العالي لانه بيدي لوك انثوي وانيق ، لكن في اوقات كتير ممكن تسبب الم او تبقى مش مريحة ، او تكوني مش قادرة تتعودي عليها ، ولكن الخبر الحلو ان في اكتر من طريقة ممكن تتجنبي بيها مشاكل الكعب ، على سبيل المثال ، اختيار المقاس المناسب, النعل المناسب, ارتفاع الكعب المثالي ، وده مش بس هيمنع الضرر اللي ممكن يسببه الكعب لجسمك ، لكن كمان هيخليكي توصلي لاقصى استفادة منها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك مع كل بنات حوا 10 نصايح للبس الكعب العالي ، هتخليكي تقدري تلبسي الكعب وفي نفس الوقت من غير الم او ازعاج.

نصايح للبس الكعب العالي:

1- اتأكدي انك تلبسي المقاس المناسب:

اكيد في مرات كتير ممكن يكون عجبك شوز بكعب ومالقتيش مقاسك ، في الحالة دي انسي انك تلبسي الشوز لو مقاسه صغير اوي على رجلك ، او كبير زيادة عن اللزوم ، لان في الحالتين هيسبب الم لرجلك وهتبقي مش مرتاحة فيه ، ولكن في حل ممكن تعمليه لو مقاس الشوز كبير عليكي من غير ما يسببلك الم ، تقدري تستخدمي نعل داخلي او فرش مصنوع من السيليكون عشان تمنعي رجلك تتحرك لقدام وتسبب الم لصوابع رجلك.

2- اعرفي نوع قدمك ودوري على انسب شوز ليها:

عشان ده يحصل لازم تجربي فردتين الشوز وانتي بتشتريه مش فردة واحدة بس زي ما كتير من الاشخاص بيعملوا ، وده لان اقدامنا بيكون بينها اختلاف بسيط في حجمها ، وجربيهم مع نوع الشراب اللي هتلبسيه عليه (خصوصا الشرابات الطويلة) ، والافضل انك تعملي ده في فترة بعد الضهر او بالليل ، لان في الوقت ده الرجل بتبقى منتفخة او وارمة شوية بعد يوم كامل من المشي ، والنصيحة دي هتفيدك جدا انك تشتري المقاس المناسب لرجلك ، دايما اتأكدي ان جوه الشوز في مساحة كافية لصوابع رجلك ، وان الشوز مش واسع بشكل كبير ، والكعب مريح بالنسبة لك ، وافتكري دايما ان الشوز لازم يناسب رجلك مش العكس.

3- كل ما كان الكعب سميك كل ما كان افضل:

خلينا واقعيين ان الكعب الرفيع مش اكتر حاجة مريحة ، وفوق ده هو مش كويس ومتعب للجسم لانه رفيع جدا ، وبيخلي وزن جسمك كله على مشط القدم (العظام الخمسة خلف اصابع القدم مباشرة) ، وده بيعمل ضغط كبير على منطقة واحدة ، وعلى المدى الطويل ده ممكن يأذي جسمك لو بتلبسي النوع ده من الكعب لفترات طويلة ، على عكس الكعب السميك اللي بيوزع الوزن على الكاحل كله وبيوفر ثبات اكبر للجسم.

4- متخافيش من تجربة الكعب العالي المزخرف والمنقوش او الالوان البراقة:

حتى لو ساعات بيبقى صعب عليكي تجربي حاجة جديدة ومتمسكة بالستايل الكلاسيك ، لكن في النهاية تجربة حاجة جديدة مش هتأذيكي! الشوز المطبوع ممكن يمشي على كتير من الملابس وبيضيف لمسة شخصية للوك بتاعك ، على سبيل المثال ، الشوز المطبوع بطبعة النمر بيكون مناسب جدا مع الاسود, الابيض, البيج, الاخضر الغامق, البرتقاني, البنفسجي, البينك, والجينز ، الموضوع كله محتاجة جراءة وانك تحاولي تجربي حاجة جديدة ومختلفة.

5- اتعلمي الطريقة الصح للمشي بالكعب:

في ستايلات معينة من الاحذية ممكن يبقى صعب تحسي براحة وانتي لبساها او تمشي بيها بحرية مهما عملتي ، وممكن تسبب التواء رجلك وانتي ماشية بيها ، وده ممكن يعرضك لمخاطرة انك تأذي نفسك ، عشان كده لازم تعرفي الطريقة الصح للمشي بالكعب العالي ، من خلال النصايح دي:

– دايما امشي في خطوات صغيرة.

– خدي الخطوة من الكعب لصوابع القدم.

– خلي ضهرك مفرود.

– امشي في خط مستقيم.

– امشي بيه شوية في البيت عشان تعودي رجلك عليه قبل ما تخرجي بيه.

– وانتي واقفة بالكعب خلي وضع قدم في نص القدم التانية بزاوية وخلي وزنك على القدم التانية ولما تتعبي انقلي وزنك الناحية التانية.

– خدي راحة في نص اليوم لو لابسه الكعب طول اليوم والراحة مش معناه انك تقلعي الشوز لان ممكن رجلك تنتفخ ومتعرفيش تلبسي الشوز تاني لكن بس اقعدي وارفعي رجلك شوية وانتي لابسة الشوز هتحسي براحة بعدها.

– متحاوليش تلبسي الكعب العالي كتير حاولي تريحي رجلك وتلبسي فلات من وقت للتاني.

– لو مش متعودة على الكعب العالي في البداية متلبسيش اكتر من 2 – 3 سم ، وممكن تجربي الاحذية اللي ليها اربطة عشان بتبقى اكتر ثبات على الرجل وهيبقى سهل تحافظي على توانك وانتي لبساها.

– اختاري المقاس المناسب لرجلك.

6- ضيفي البوت اللي رقبتة عالية لدولابك:

الاحذية اللي بكعب عالي هي الستايل الكلاسيك اللي مش هيبطل ابدا وهيفضل دايما موضة ، وتقدري تلبسيه على حاجات كتير في دولابك ، عشان كده بننصحك بستايل البوت اللي رقبتة عالية لانه مش بس هيبقى اضافة انيقة لدولابك ، ولكن كمان اختيار مريح.

7- اعملي باديكير من وقت للتاني:

الباديكير مش بس مهمة صحة القدمين ، لكن كمان بيخلي شكلهم حلو ، ومن بين فوايد الباديكير الكتير انه بيخفف التوتر وبينشط البشرة ، وتقدري تعملي الباديكير بنفسك في البيت بطريقة بسيطة وسهلة لو معندكيش وقت تروحي صالون التجميل.

8- اتجنبي النعل الرقيق:

النعل الرقيق او المسطح مش كويس للجسم ، لانه ممكن يأذي عضم مشط الرجل ، ولو انتي اصلا بتعاني من القدم المسطحة ، فالاحذية اللي من غير كعب هتزود المشكلة وتسبب لك الم ، والقدم المسطحة هي حالة بينهار فيها قوس القدم ، وده بتسبب في ملامسة كل او معظم نعل القدم للارض ، ومن الناحية المثالية المفروض ان يكون نعل الحذاء مصنوع من المطاط ، لانه مادة بتوفر ثبات وبتساعد على امتصاص الضغط اثناء المشي ، وبننصحك كمان بلبس كعب عريض ما بين 3 – 4 سم.

9- اختاري الكعب اللي بيوفر تغطية كافية لتثبيت الكاحل:

ممكن يكون من الصعب تحقيق ده مع كل شوز هتلبسيه ، ولكن من الناحية المثالية لازم يكون في نوع من الثبات عشان تتجنبي التواء الكاحل ، لازم يكون الجزء الخلفي من الشوز مقفول وملائم لكعبك بشكل محكم ، لانه لو الشوز مفتوح زي الصندل على سبيل المثال ، هيكون الافضل وجود شريط تحت الكاحل عشان يوفرلك الثبات.

10- اختاري كعب متوسط الارتفاع:

لما بتمشي حافية وزن جسمك بيتقسم بالتساوي ، عظام المشط بتدعم حوالي 40% من الوزن ، والوزن الباقي بيكون على الكعب ، لو انتي ماشية بكعب بارتفاع 4 سم هيكون الوزن متقسم بشكل معتدل ، ولكن لو الكعب زيادة عن كده هيتم نقل وزن اكتر لمشط القدم ، لو الكعب مثلا اكتر من 7 سم هتحسي بعدم توازن وانتي لبساه ، ولكن زيادة ارتفاع الكعب بيعتمد كمان على خبرتك او تعودك على لبس الكعب ، عشان كده بننصحك انك متبالغيش في ارتفاع الكعب ، ولو انتي مضطرة تلبسي الكعب يوميا ، دوري على شوز بكعب سميك بارتفاع حوالي 4 سم كحد اقصى.

3 طرق تختاري بيهم ارتفاع الكعب المثالي ليكي عشان تتجنبي الم القدمين