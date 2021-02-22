اسباب اضطرابات الاكل النفسية وكيفية التخلص من هذه العادة، عندما نكون بمزاج سيء قد نلجأ إلى الأكل العاطفي كتناول الطعام المفضل للتغلب على شعور النقص والفراغ وتحسين المزاج.

ولكي ندرك أهم اعراض وأسباب الأكل العاطفي، التقينا دكتورة التغذية صباح الأشقر في كلينيكا صباح، لتعرفنا أيضًا على الفرق بين الجوع العاطفي والجوع الحقيقي.

اسباب اضطرابات الاكل النفسية

الأكل العاطفي هو تناول الطعام لأسباب لا علاقة لها بالجوع إنما بأسباب أخرى مرتبطة بحالتنا النفسية والعاطفية ، ولا یرتبط الأكل العاطفي بالمشاعر السلبية فقط مثل حالات القلق والتوتر والفقد ، ومحاولة التخلص منھا.

إذ یمیل العدید من الناس إلى مكافأة أنفسهم عند تحقيق إنجاز والاجتماع مع الأحبة لقضاء أوقات ممتعة، وفي أحيان كثير تكون أوقات الفراغ سبباً من أسباب الأكل العاطفي، ما يؤثر على نظامنا الغذائي ويقف عائقًا في وجه رشاقتنا. كذلك قد يؤدي الاستمرار بهذا النمط من الأكل، إلى الإصابة باضطرابات الأكل الخطيرة مثل: النهام العصبي وفقدان الشهية.

الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي

يمكن التمييز بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي من خلال مجموعة نقاط، في حالة الجوع الحقيقي نشعر بالشبع بمجرد امتلاء المعدة، أما في الجوع العاطفي نتناول أكثر من حاجتنا، ويمكن أن نشعر بعدها بشعور الذنب.

الجوع العاطفي يأتي فجأة ويشعرنا برغبة قوية لتناول الطعام، في حين أن الجوع الحقيقي يأتي تدريجيًا ويمكن التحكّم به .

يتناول الشخص الذي يشعر بالجوع العاطفي أنواعاً تُشعره بالراحة، مثل (الشوكولاتة، الوجبات السريعة).، أما الشخص الذي يشعر بالجوع الحقيقي فيُمكنه أن يتناول أي نوع من الطعام.

حلول للتغلب على الأكل العاطفي

تقول د. صباح، عندما أشعر بتغير عاداتي الغذائية وأقرر أن أعرف السبب ، تصبح الأمور أكثر سهولة، فعلى سبيل المثال يمكن أن الصق ورق صغيرة في أماكن تناول الطعام، على الثلاجة وبالقرب من طاولة الطعام، وفي أماكن وضع النقرشات أو السناكات، وفي كل مرة أتناول الطعام فيها أسجل حالتي المزاجية والتوقيت والكمية.

وبعد أسبوع ومن خلال متابعة التدوين سأحصل بالضرورة على السبب المباشر وراء تناول كميات من الطعام.

كذلك يمكننا تغيير حالتنا المزاجية بممارسة الرياضة، أو الاستماع للموسيقى أو الاتصال بصديق، والأهم من ذلك الابتعاد عن رائحة الطعام وعدم الاجتماع مع الأحبة في المطاعم في غير أوقات الطعام.

النساء هن أكثر عرضة للوقوع ضحية الأكل العاطفي من الرجال

بحسب د. صباح، كلنا نعلم بأن النساء أكثر عاطفة من الرجال، وبالتالي تأثرهن بكل الاضطرابات النفسية والعاطفية أكبر، كذلك التغيرات الهرمونية يمكن أن تغير مزاجهن وتدفعهن لتناول الحلويات والأطعمة اللذيذة، فأنا أرى أن النساء ضحية الأكل العاطفي حتى يقررن العكس وهو أمر سهل.

كيفية التخلص من هذه العادة