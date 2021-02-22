خلطة عمانية مشهورة لتطويل الشعر في 3 أيام فقط شعر اطول مرتين

نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام خلطات لتطويل الشعر، الشعر الطويل ذات الصلات المروءة الخالية من التجاعيد، هي سر من أسرار جمال واناقة المرأة.

نحن نعلم أن الشعر له مشاكل متعددة وجميعها مشاكل كبيرة، قد لا نجد له حلول سهلة.

تقوم المرأة بتجارب العديد من منتجات الشعر التي لا تأتي بنفع وبعضها يؤثر سلبا على الشعر من حيث تنشيف الشعر وجعله هايش، أما علاج الشعر الفعال يتلخص في استخدام الوصفات الطبيعية؛ لذا نسرد لكم هنا أفضل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه تمنحك سيدتي شعرا طويلا.

وصفة لتطويل الشعر

وصفة الزنجبيل الطبيعية لتطويل الشعر:

الآن أصبح بإمكانك عزيزتي عمل وصفة سريعة تساعد الشعر على النمو والتطويل.

المكونات:

● واحد ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.

● واحد ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

● واحد ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.

● واحد ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

الطريقة المستخدمة:

يتم مزج كافة المكونات السابقة جيدا.

يتم إستخدام الخليط في تطبيقه على فروة الرأس ومن ثم تدليك الشعر جيدا، مدة خمسة دقائق.

تترك الوصفة على الشعر مدة نصف ساعة؛ ومن ثم يتم غسل الشعر بشامبو مناسب.

حافظي على تكرار تلك الوصفة، بمعدل مرتين في الأسبوع، وسوف تلاحظين نتيجة الطويل الطبيعية للشعر.

يعمل ماسك الزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية في بصيلات الشعر، وبذلك يكون له قدرة عالية على تطويل الشعر.

طريقة تطويل الشعر

أفضل الوصفات لتطويل الشعر القصير:

يمكنك أيضا تطبيق احد الوصفات الطبيعية التي تعمل على إطالة الشعر بشكل سوى وهذا ما نلاحظه خلال نتائج التطويل.

احضري بيضة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الخام، ملعقة كبيرة من زيت السمسم، ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

امزجي المقادير جيدا من خلال خفق البيض، وإضافة الزيوت عليها وتقليبها سويا.

يتم فرد الخليط وتوزيعه على فروة الشعر جيدا.

يتم ارتداء بونيه على الشعر.

أتركي الخلطة على الشعر بمعدل ساعتين، ثم اشطفي الشعر بالشامبو المناسب والماء.

مع تكرار تلك الخلطة مرتين في الأسبوع لشهر كامل، ومن ثم تحصلي على إطالة واضحة للشعر.