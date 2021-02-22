بتكلفة بسيطة تعرفي على طريقة عمل كيكة اللوتس الذهبية مثل محلات الحلوى الغربية العالمية

طريقة عمل كيكة اللوتس، كثير منا يعتبر تناول الحلويات جزء مهم له، والكثير أيضًا يميل لكي يناولها بطريقة مفرطة وذلك يرجع لطعمها اللذيذ وكثرة الفوائد التي توجد بها، وهذه الحلويات تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، وتقوم أيضًا بتحفيز إفراز بعض الهرمونات في الجسم فبتالي يشعر الشخص بالاسترخاء والسعادة ومن أشهر هذه الحلويات هو كيكة اللوتس التي تتميز بتكلفتها البسيطة وكذلك تتميز ببساطة في تحضيرها. طريقة عمل كيكة اللوتس ببساطة طريقة عمل كيكة اللوتس ببساطة مكونات كيكة اللوتس نحضر كوب كبير من الدقيق.

نحضر باكو من البيكينج بودر، مع ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نحضر أربع بيضات مع ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نقوم بإحضار كوب ونصف من السكر مع كوب من اللبن الحليب.

نحضر أيضًا كوب من الزبدة مع ملعقة من الكاكاو ويكون غير محلي.

نحضر ملعقة من القرفة مع أربع ملاعق من صوص الكراميل مع أربع ملاعق من السكر البني.

نحضر نصف كوب من المكسرات وكذلك شوكولاتة مبشورة. مقادير الحشو نحضر عشرة قطع من بسكويت لوتس مع بعض قطع منه وتكون مبشورة وذلك للتزين. طريقة عمل حشو الكيكة نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع بها بسكويت اللوتس مع الكاكاو الخام مع القرفة المطحونة مع السكر البني مع الزبدة.

نقوم بخلك المكونات جيدًا ثم نتركه قليلًا. طريقة عمل كيكة اللوتس نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع بها الدقيق مع البيكينج بودر مع بيكربونات الصوديوم.

في بولة أخرى نضع البيض مع الفانيلا مع الخل مع الملح.

نقوم بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدًا.

نقوم بعد ذلك بوضع السكر ونخلط الجميع جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت والاستمرار في الخلط.

نقوم بإضافة المكونات الجافة مع الاستمرار في الخلط ثم نقوم بوضع اللبن مع الاستمرار في الخلط في اتجاه واحد.

نحضر بعد ذلك صينية الفرن ونضع بها طحينة لتبطينها ثم نضع جزء من الكيكة ثم نضع جزء من الحشو ثم نضيف الجزء الأخر من الكيكة مع الجزء الأخر من الحشو.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة ساعة ثم بعد ذلك تزين بالبسكويت المطحون. رجيم الكرش والجوانب للتخلص من الدهون الزائد مقادير الحشوطريقة عمل حشو الكيكةطريقة عمل كيكة اللوتس الوسوم

طريقة عمل كيكة اللوتس، كثير منا يعتبر تناول الحلويات جزء مهم له، والكثير أيضًا يميل لكي يناولها بطريقة مفرطة وذلك يرجع لطعمها اللذيذ وكثرة الفوائد التي توجد بها، وهذه الحلويات تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج، وتقوم أيضًا بتحفيز إفراز بعض الهرمونات في الجسم فبتالي يشعر الشخص بالاسترخاء والسعادة ومن أشهر هذه الحلويات هو كيكة اللوتس التي تتميز بتكلفتها البسيطة وكذلك تتميز ببساطة في تحضيرها. طريقة عمل كيكة اللوتس ببساطة طريقة عمل كيكة اللوتس ببساطة مكونات كيكة اللوتس نحضر كوب كبير من الدقيق.

نحضر باكو من البيكينج بودر، مع ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

نحضر أربع بيضات مع ملعقة متوسطة من الفانيلا.

نقوم بإحضار كوب ونصف من السكر مع كوب من اللبن الحليب.

نحضر أيضًا كوب من الزبدة مع ملعقة من الكاكاو ويكون غير محلي.

نحضر ملعقة من القرفة مع أربع ملاعق من صوص الكراميل مع أربع ملاعق من السكر البني.

نحضر نصف كوب من المكسرات وكذلك شوكولاتة مبشورة. مقادير الحشو نحضر عشرة قطع من بسكويت لوتس مع بعض قطع منه وتكون مبشورة وذلك للتزين. طريقة عمل حشو الكيكة نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع بها بسكويت اللوتس مع الكاكاو الخام مع القرفة المطحونة مع السكر البني مع الزبدة.

نقوم بخلك المكونات جيدًا ثم نتركه قليلًا. طريقة عمل كيكة اللوتس نقوم بإحضار بولة كبيرة ونضع بها الدقيق مع البيكينج بودر مع بيكربونات الصوديوم.

في بولة أخرى نضع البيض مع الفانيلا مع الخل مع الملح.

نقوم بعد ذلك بخلط هذه المكونات جيدًا.

نقوم بعد ذلك بوضع السكر ونخلط الجميع جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي.

نقوم بعد ذلك بوضع الزيت والاستمرار في الخلط.

نقوم بإضافة المكونات الجافة مع الاستمرار في الخلط ثم نقوم بوضع اللبن مع الاستمرار في الخلط في اتجاه واحد.

نحضر بعد ذلك صينية الفرن ونضع بها طحينة لتبطينها ثم نضع جزء من الكيكة ثم نضع جزء من الحشو ثم نضيف الجزء الأخر من الكيكة مع الجزء الأخر من الحشو.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها لمدة ساعة ثم بعد ذلك تزين بالبسكويت المطحون. رجيم الكرش والجوانب للتخلص من الدهون الزائد مقادير الحشوطريقة عمل حشو الكيكةطريقة عمل كيكة اللوتس

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