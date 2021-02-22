طريقة عمل مقبلات لذيذة وسريعة التحضير أفضل من المطاعم وبمذاق رائع، تعد المقبلات من أشهي الوصفات التي يتم تناولها قبل أي وجبة رئيسية لفتح الشهية، كما أنها لا تحتاج إلي وقت طويل لتحضيرها ويتم إعدادها بطرق متنوعة مثل إضافة اللحوم أو الدجاج أو الخضار لكي نرفع القيمة الغذائية إليها، وتتوافر بنوعين مثل مقبلات ساخنة وأخري باردة وكل نوع يتميز بالمذاق اللذيذ والرائحة الشهية.

طريقة عمل مقبلات سهلة وسريعة بأسرار المطاعم بمذاق لذيذ

المقبلات هي أحد الأطباق الخفيفة التي تقدم علي المائدة قبل الوجبة الرئيسية والتي تعد مهمة، كما تتعدد أنواع المقبلات وعلي سيبل المثال التبولة والفتوش وورق العنب والتي تعتبر أكثر شهرة، ولهذا سوف أقدم لكم أفكار رائعة لعمل مقبلات شهية ولذيذة وأفضل من المطاعم.

مكرونة بالصوص الأبيض وجبن البارميزان

تعد المكرونة من أفضل أطباق المقبلات والتي تحتوي علي قيمة غذائية عالية، لاحتوائها علي الحليب والجبن مما تمد الجسم بالكالسيوم والطاقة لصحة أفضل.

1/2 كيلو من المكرونة مسلوقة.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

1/4 ملعقة من الملح.

1/2 ملعقة من جوزة الطيب.

3 ملاعق كبيرة من جبن البارميزان المبشور.

ضعي إناء علي نار متوسطة ثم أضيفي الحليب والدقيق وامزجيهم ثم ضعي الملح وجوزة الطيب، وبعد ذلك قلبي المكونات بالمضرب السلك حتي تحصلي علي قوام كثيف. ضعي المكرونة المسلوقة في صينية ثم أضيفي الصوص الأبيض، ثم رشي جبن البارميزان علي الوجه وتترك في الفرن لمدة 10 دقائق حتي يحمر الوجه ويأخذ الجبن اللون الذهبي وتقدم ساخنة.

مكونات مكرونة بالصوص الأبيض وجبن البارميزانطريقة التحضيرأصابع البطاطس المشوية

البطاطس من أفضل الأصناف التي يفضلها الجميع سواء كبار أو صغار، كما تختلف طريقة تحضيرها ولكن تظل تتمتع بمذاق رائع ولذيذ وتتميز بسهولة إعدادها.

2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يتم غسل البطاطس جيداً من الأتربة والأوساخ ثم تقطع كل واحدة إلي 4 أجزاء بالطول، ثم رشي عليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا. ادهني صينية بزيت الزيتون ثم رصي البطاطس وضعي عليها زيت الزيتون، وأدخليها الفرن علي درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة حتي تنضج وتقدم ساخنة.

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مكونات أصابع البطاطس المشويةطريقة التحضير