طريقة عمل كيكة القهوة بصوص الكراميل بخطوات بسيطة وبأقل تكلفه

طريقة عمل كيكة القهوة بالكراميل، العديد من الأشخاص يفضلون تناول الكيك مع وجبة الافطار جانب كوب الشاي أو القهوة، حيث تعد الكيكة من أفضل أنواع الحلويات الخفيفة على المعدة، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، حيث تحضر بنكهات مختلفة مثل نكهة الليمون أو البرتقال أو الحليب، كما تحضر الكيكة بالعديد من الطرق مثل كيكة النسكافية وكيكة الشيكولاتة، و كيكة القهوة و كيكة السميد و كيكة جوز الهند، تحضر بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد والحفلات العائلية، اليوم من خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة القهوة بالكراميل.

دائماً تسعى السيدات في التنوع في طريقة عمل الكيكة حتى تتمتع بمذاق شهي ولذيذ، بالإضافة إلى أن الأطفال يعشقونها بكثرة ويحبون التنويع بها، فلنتعرف على طريقة عمل كيكة القهوة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح .

كوب زبدة سائلة.

كوب ونصف من السكر.

كوب الا ربع كريمة لباني.

أربع ملاعق كبيرة قهوة.

ملعقة صغيرة قرفة.

أربع بيضات.

نصف كوب زبدة.

كوب كريمة لباني.

كوب ونصف سكر.

نحضر إناء ويتم خفق الزبدة والسكر معاً، ثم إضافة البيض تدريجياً مع التقليب المستمر، ثم يضاف القهوة والكريمة معاً.

تخلط المكونات جيداً ثم يضاف تدريجياً البيكنج بودر والدقيق مع إضافة القرفة والملح مع الإستمرار بالتقليب حتى تتجانس المكونات معاً.

يحضر صينية الكيك وتدهن بالسمن وترش بالقليل من الدقيق، ثم نصب فيها الخليط ويدخل الفرن لمدة نصف ساعة على درجة حرارة 180 حتى تنضج تماماً.

تخرج الكيك من الفرن ونتركها تبرد.

يحضر إناء على النار ويوضع فيه السكر ويتم تقليبه حتى يصل للون الكراميل.

تضاف الزبدة تدريجياً و إضافة الكريمة اللباني مع التقليب المستمر.

يرفع الخليط ونتركه يبرد ثم تقطع الكيكة طبقتين أو ثلاث طبقات ثم تزين كل طبقه بصوص الكراميل، ويمكن تزينها ايضاً من الوجه ثم تقطع وتقدم.