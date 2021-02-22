أفضل مقشر منزلي يزيل الجلد الميت ويقاوم التجاعيد ويمنحك بشرة ناعمة ونضرة، جمال بشرتك هو ما يجعلك دائماً واثقة في نفسك ومن أهم خطوات الجمال هو كيفية العناية بالبشرة والحفاظ علي نضارتها، ولهذا يعتبر التقشير من الروتين اليومي للبشرة حيث له فوائد كثيرة في إزالة طبقة الجلد الميت مما يزيد من نعومة الوجه وإعطائه الحيوية والإشراق، وتوجد العديد من المواد الطبيعية التي تساعد علي تقشير البشرة بطريقة فعالة وتقوم بحمايتها من ظهور علامات الشيخوخة كالتجاعيد والخطوط، وذلك حتي تتمتعي ببشرة ناعمة مثل الأطفال.

مقشر طبيعي فعال في إزالة الجلد الميت ويحارب التجاعيد لبشرة منعشة

تبحث الكثير من النساء عن أفضل أنواع التقشير وذلك حتي تحصل علي بشرة خالية من أي عيوب، ولهذا يعد تقشير الوجه طبيعياً من أفضل الحلول لأنه يتكون من مواد تمنحك نتيجة مذهلة من أول استخدام، ولهذا سوف أقدم لكي من خلال موقع ثقفني أفضل مقشر منزلي يجعلك أصغر سناً وأكثر نضارة.

مقشر الطماطم والجيلاتين لبشرة ناعمة مثل الأطفال

الطماطم تعد من المكونات التي تساعد علي تقشير الوجه وتزيد من نضارة وحيوية البشرة لاحتوائها علي أحماض هامة، والجيلاتين مكون قوي وفعال في إزالة الجلد الميت وشد البشرة مما يجعله مناسب لتقليل التجاعيد.

عصير حبة طماطم.

2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قومي بمزج عصير الطماطم والجيلاتين جيداً في طبق صغير، ثم أضيفي عصير الليمون واخلطي المكونات حتي تصبح متجانسة.

ضعي المقشر علي الوجه واتركيه لمدة 10 دقائق، وعندما يجف قومي بتقشير وفرك الوجه لعدة دقائق ثم يغسل الوجه بالماء وستجدي بشرتك أكثر نعومة، كما يمكن تطبيق هذا المقشر علي بشرة اليدين للحصول علي يدين أكثر نضارة.

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مكونات مقشر منزلي طبيعي للوجهطريقة تحضير مقشر منزلي لإزالة الجلد الميت والتخلص من التجاعيد وكيفية استخدامه