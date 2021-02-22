طريقة عمل شوربة البروكلي اللذيذة والصحية للشيف سالي فؤاد

طريقة عمل شوربة البروكلي، تعد هذه الشربة من الوجبات الصحية، التي يمكن أن يتناولها العديد من الأشخاص خصوصاً الذين يريدون الحفاظ علي صحتهم، ونظراً لمكوناتها الصحية فهي تستخدم لحرق الدهون وتقليل الوزن الزائد في الجسم، فكثير من الرياضيين أو الأشخاص الذين يتابعون نظام غذائي معين يقومون بتناولها وربطها ضمن الوجبات الصحية الخفيفة.

طريقة عمل شوربة البروكلي

يحتوي البروكلى علي عناصر مفيدة لجسم الإنسان، وأيضاً شربة البروكلي لما تحتوي عليه من سعرات حرارية قليلة، فإنها تساعد في الحفاظ علي جهازك المناعي.

نصف كيلو بروكلي، مقطع قطع كبيرة وضغيرة، وافصليهم في وعاءان.

150جرام كرفس.

1بصلة كبيرة قطع كبيرة.

1بصلة صغيرة مبشورة.

2-4 فصوص ثوم متقطع.

معلقة كبيرة زبدة.

معلقتين كبار نشا الذرة، يمكنك استبدالهم بالدقيق.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

نصف معلقة صغيرة ريحان، يمكنك استبداله ببقدونس مجفف.

نصف معلقة صغيرة ملح.

6أكواب شوربة خضار أو دجاج أو لحمة.

كوب كريمة لباني، يمكنك استبدالها بنصف كوب قشطه أو كوب ونصف لبن، حسب المتوفر لديكِ.

قومي بسلق الخضار أولاً، ضعي شربة الخضار أو اللحمة في وعاء عميق، ثم ضعي فيها جميع الخضار،البروكلي قطع كبيرة والبصل القطع الكبيرة وفصوص الثوم، قومي بتغطيتها جيداً، واتركيها علي درجة حرارة مرتفعة قليلاً، وانتظري حتي تغلي، ثم اخفضي درجة الحرارة، واتركي الخضار حتي يطهى جيداً. بعد طهي الخضار جيداً، اتركيه حتي يبرد، ثم ضعيه في الخلاط واخلطيهم جيداً. في وعاء أو حلة، ضعي الزبدة والبصل المبشور، واتركيه قليلاً مع الزبدة، حتي يصبح لون البصل بني قليلاً، ثم أضيفي إليه الخضار المضروب في الخلاط وماء الخضار أثناء السلق، حتي يصبح قوامها مثل قوام الشوربة. ثم أضيفي جميع التوابل إلي الشوربة وقلبيهم، واتركيها حتي تغلي، حوالي 5دقائق فقط، بعد مرور الوقت، ضيفي البروكلي القطع الصغيرة، ثم انتظري حتي تغلي شوربة البروكلي مرة أخري. ضيفي الكريمة اللباني إلي الشوربة، ثم انتظري حتي تلغي شوربة البروكلي. في وعاء صغير ضعي نصف كوب ماء إلي النشا وقلبيهم جيداً، ثم ضفيهم إلي شوربة البروكلي، ثم انتظري حتي يتماسك قوام الشوربة، بعد ذلك قومي بالتقليب لمدة دقيقتين علي درجة حرارة هادئة.

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المقادير:طريقة التحضير: