طريقة عمل المولتن كيك ، مولتن كيك هي أيضا مشهورة بأسم لافا كيك أي يعني بركان لإنها تكون نفس الشكل ولكن بركان شوكولا لذيذ وساخن يحبه كل عشاق الشوكولاتة وكل الاعمار لطعمة اللذيذ، فاليكم طريقة عمل طريقة عمل المولتن كيك في المطبخ مثل المطاعم الفاخرة بطريقة سهلة . طريقة عمل المولتن كيك الشهي طريقة عمل المولتن كيك الشهي المكونات: 170 جم شوكولاتة قطع (خام) *

1/2 كوب (115 جم ) زبدة .

1/4 كوب (31 جرام) دقيق .

1/2 كوب (60 جرام) سكر الحلويات.

1/8 ملعقة صغيرة ملح.

2 بيض كبير.

2 صفار بيض كبير.

اختياري للتزيين: آيس كريم ، توت بري و / أو شراب الشوكولاتة. تعليمات لعمل لافا كيك الهش احضري أربعة قوالب بلاستيكية ورشي رذاذ زيت طهي غير لاصق ورشها بمسحوق الكاكاو يضمن ذلك خروج الكعك بسلاسة من القوالب عند قلبها على طبق في الخطوة

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (218 درجة مئوية).

قطع الشوكولاته بخشونة. ضعي الزبدة في وعاء متوسط ​​الحرارة ، ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة فوقه.

سخن الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ ، مع التحريك بعد كل منهما حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

اخفقي الدقيق والسكر والملح معًا في وعاء صغير.

اخفقي البيض وصفار البيض معًا حتى يتجانسوا في وعاء صغير آخر.

يُسكب خليط الدقيق والبيض في وعاء الشوكولاتة.

قلب كل شيء معًا ببطء باستخدام ملعقة مطاطية أو ملعقة خشبية.

إذا كان هناك أي كتل ، فاستخدم المضرب برفق للتخلص منها. سيكون الخليط سميكًا قليلاً.

ضعي خليط الشوكولاتة بالملعقة بالتساوي في كل كوب صغير أو مافن محضر.

توضع قوالب لمدة 12-14 دقيقة حتى تبدو الجوانب صلبة وثابتة – سيظل السطح ناعمًا. * في حالة الخبز في قالب مافن ، يستغرق الكيك حوالي 8-10 دقائق فقط.

اتركيها لتبرد لمدة دقيقة واحدة ، ثم غطي كل منها بصفيحة مقلوبة واقلبها. استخدم قفازات الفرن لأن هذه القفازات ساخنة! يجب تحرير الكعك بسهولة من السلطانية. تعليمات لعمل لافا إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل. ملاحظات قم بعمل تعليمات مسبقة وتجميد: يمكنك تحضير الخليط ثم قم بتغطيته بإحكام وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين، اتركه يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل المتابعة وتكملة الخطوات.

الشوكولاتة: تأكد من استخدام شوكولاتة عالية الجودة، وليس رقائق الشوكولاتة، لن يكون لديك الكثير من “الحمم البركانية” برقائق الشوكولاتة!

البيض: في هذه الوصفة ، تحتاج إلى 2 بيضة كاملة بالإضافة إلى 2 صفار بيض. نظام المدفوعات الفورية البنك المركزي السعودي يطلق الخدمة للعمل بها ملاحظات الوسوم

طريقة عمل المولتن كيك ، مولتن كيك هي أيضا مشهورة بأسم لافا كيك أي يعني بركان لإنها تكون نفس الشكل ولكن بركان شوكولا لذيذ وساخن يحبه كل عشاق الشوكولاتة وكل الاعمار لطعمة اللذيذ، فاليكم طريقة عمل طريقة عمل المولتن كيك في المطبخ مثل المطاعم الفاخرة بطريقة سهلة . طريقة عمل المولتن كيك الشهي طريقة عمل المولتن كيك الشهي المكونات: 170 جم شوكولاتة قطع (خام) *

1/2 كوب (115 جم ) زبدة .

1/4 كوب (31 جرام) دقيق .

1/2 كوب (60 جرام) سكر الحلويات.

1/8 ملعقة صغيرة ملح.

2 بيض كبير.

2 صفار بيض كبير.

اختياري للتزيين: آيس كريم ، توت بري و / أو شراب الشوكولاتة. تعليمات لعمل لافا كيك الهش احضري أربعة قوالب بلاستيكية ورشي رذاذ زيت طهي غير لاصق ورشها بمسحوق الكاكاو يضمن ذلك خروج الكعك بسلاسة من القوالب عند قلبها على طبق في الخطوة

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (218 درجة مئوية).

قطع الشوكولاته بخشونة. ضعي الزبدة في وعاء متوسط ​​الحرارة ، ثم أضيفي الشوكولاتة المفرومة فوقه.

سخن الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ ، مع التحريك بعد كل منهما حتى يصبح ناعمًا تمامًا.

اخفقي الدقيق والسكر والملح معًا في وعاء صغير.

اخفقي البيض وصفار البيض معًا حتى يتجانسوا في وعاء صغير آخر.

يُسكب خليط الدقيق والبيض في وعاء الشوكولاتة.

قلب كل شيء معًا ببطء باستخدام ملعقة مطاطية أو ملعقة خشبية.

إذا كان هناك أي كتل ، فاستخدم المضرب برفق للتخلص منها. سيكون الخليط سميكًا قليلاً.

ضعي خليط الشوكولاتة بالملعقة بالتساوي في كل كوب صغير أو مافن محضر.

توضع قوالب لمدة 12-14 دقيقة حتى تبدو الجوانب صلبة وثابتة – سيظل السطح ناعمًا. * في حالة الخبز في قالب مافن ، يستغرق الكيك حوالي 8-10 دقائق فقط.

اتركيها لتبرد لمدة دقيقة واحدة ، ثم غطي كل منها بصفيحة مقلوبة واقلبها. استخدم قفازات الفرن لأن هذه القفازات ساخنة! يجب تحرير الكعك بسهولة من السلطانية. تعليمات لعمل لافا إليك أيضا المقالة عن طريقة عمل الكيك الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة موجودة فالمنزل. ملاحظات قم بعمل تعليمات مسبقة وتجميد: يمكنك تحضير الخليط ثم قم بتغطيته بإحكام وضعه في الثلاجة لمدة تصل إلى يومين، اتركه يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل المتابعة وتكملة الخطوات.

الشوكولاتة: تأكد من استخدام شوكولاتة عالية الجودة، وليس رقائق الشوكولاتة، لن يكون لديك الكثير من “الحمم البركانية” برقائق الشوكولاتة!

البيض: في هذه الوصفة ، تحتاج إلى 2 بيضة كاملة بالإضافة إلى 2 صفار بيض. نظام المدفوعات الفورية البنك المركزي السعودي يطلق الخدمة للعمل بها ملاحظات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المولتن كيك في المطبخ مثل المطاعم الفاخرة بطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.