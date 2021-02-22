طريقة عمل الكوكيز في عشر دقائق بمقادير سهلة ومتوفرة بالمنزل

طريقة عمل الكوكيز ، يصنف الكوكيز كنوع من المقبلات الخفيفة أو الحلويات، وفي بعض الأحيان يطلق عليها بسكويت، وهي قرص دائري يصنع من الدقيق القمحي، واصلها من بلاد فارس في القرون الماضية، وانتشرت في بلدان أخري من بعد الفتوحات الإسلامية، وتعد من اكثر الحلويات المحبوبة لدي الأطفال خصيصاً، ويتم تناولها بجانب الشاي أو القهوة صباحاً.

طريقة عمل الكوكيز بالكاكاو

هذه الوصفة سهلة وبسيطة وجميع مكوناتها متوفرة في مطبخك، ولكي تحصلي علي نتيجة صحيحة، اتبعي الخطوات جيداً واستخدمي المعايير المحددة بعناية.

كوب زبدة.

نصف كوب شكولت شيبس (رقائق الشيكولاتة).

كوب سكر بودر.

عدد 2بيضة.

معلقة كبيرة ونصف من الكاكاو الخام.

كيسين فانيلا.

كيس بيكنج بودر.

ثلاث أكواب دقيق.

رشه ملح صغيرة.

قومي بإحضار بولا أو وعاء عميق لكي تعجني فيه، ضعي الزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم أضيفي إليها سكر البودر، واخلطيهم معاً بيديكِ أو بالمضرب الكهربائي. بعد خلط السكر مع الزبدة جيداً، أضيفي اليهم البيضتين وكيسين الفانيلا، ثم اخلطيهم معاً قليلاً. ضعي كيس البيكنج بودر ورشة الملح علي الدقيق في وعاء أخر وقلبيهم معاً، ثم أضيفي خليط الدقيق إلي خليط الزبدة والسكر والبيض. بعد وضع جميع المكونات معاً، قومي بخلطهم جيداً، ثم اعجني بيديكِ، حتي تحصلي علي قوام العجين. أضيفي الكاكاو ورقائق الشيكولاتة إلي العجين وقلبيهم حتي يتجانسوا، الآن حان وقت تقطيع العجين علي شكل بسكويت دائري. جهزي صينية وضعي فيها ورق زبدة، ثم قومي بتقطيع بسكويت الكوكيز وضعيه بداخل الصينية. ضعي الصينية في الفرن علي درجة حرارة متوسطة، يستغرق حوالي ربع ساعة.

المكونات:طريقة التحضير:

نصائح

عند معايرة المقادير يجب أن تكون وحدة المعيار ثابتة لكل المقادير، كوب معايرة الدقيق هو نفس كوب معايرة السكر وهكذا.

عند العجن إذا كان قوام العجين سائل قليلاً، يمكنك إضافة كمية من الدقيق، حتي تحصلي علي القوام الصحيح، لأن بعض انواع الدقيق مختلفة وقد تحتاجين القليل، وهذا يعتمد علي نوع الدقيق المستخدم.

إذا كنتي تريدين تحضير كوكيز فانيلا، فعليكِ استخدام شيكولاتة فانيلا بدلاً من الكاكاو الخام.

يفضل استخدام ورق الزبدة علي الصينية حتي لا تلتصق عجينة الكوكيز في الصينية.