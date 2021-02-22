كريم فولدكس لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة بطريقة فعالة ومجربة

كريم فولدكس لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة ، كريم فولدكس من أهم أنواع الكريمات الآمنة على البشرة للقضاء نهائياً على اسمرار البشرة وأيضاً المناطق الحساسة، فهو لا يترك أي آثار عكسية على البشرة غير أنه يحتوى على العديد من المواد التي تساعد في تفتيح البشرة وأشراقها، لأن اسمرار البشرة قد يكون بسبب استعمال بعض الكريمات الرديئة التي تترك آثار عكسية على البشرة، ولكن كريم فولديكس Foldex ملئ بالعديد من الفيتامينات التي تساعد في تبيض البشرة، وأيضاً يحتوى على أحماض كثيرة مثل حمض الجليسرهيتينك وهذا الحمض تم استخراجه من جذور العرقيوس التي تعتبر علاج فعال لتبييض البشرة من البقع الداكنة، وغيرها من الأحماض الأخرى التي نحصل منها على بشرة بيضاء مثل الحليب.كريم فولدكس لتفتيح البشرة
- إن كريم فولدكس من أكثر أنواع الكريمات اﻵمنة جدا للسيدات الحوامل والرضع.
- ملائم للبشرة الوجه وأيضاً للأماكن الحساسة وكل أجزاء الجسم.
- آمن جداً على البشرة ولا يتسبب في حدوث أي احمرار أو حساسية.
- يعمل على تغذية البشرة وإعطاءها الحيوية والإشراق.
- ملائم لجميع أنواع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو عادية.
- لا يتسبب في ترك أي ملمس دهني على البشرة، لأنها تقوم بامتصاصه بسرعة جدا.
واليك المقالة تفتيح البشرة في 5 دقائق بوصفة مذهلة بمكونين فقط باستخدام البكينج بودر.دواعي استعمال كريم فولدكس
- كريم فولدكس يستعمل في القضاء على البقع الغامقة في الجسم.
- يعالج اسمرار الركب والأكواع.
- يخلصنا من الاسمرار الناتج من كثرة التعرض لأشعة الشمس المحرقة.
- يعالج اسمرار الجسم والبشرة بسبب التعرض للعدوى البكتيرية والالتهابات.
إليك المقالة عن خلطات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة بطريقة سريعة بالمنزل.طريقة تطبيق كريم فولدكس
يفضل عدم التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة وإذا لزم الأمر يجب وضع كريم واقي من الشمس، بالإضافة إلى استخدام صابونة طبية على بشرة الوجه والابتعاد نهائيا عن الصابون العادي ذات العطر المميز، ولكي نقوم بتطبيق كريم فولدكس يجب علينا إتباع الآتي:
- نقوم بغسل المنطقة التي نضع عليها الكريم.
- نقوم بتجفيفها نهائياً باستخدام منشفة قطنية.
- نقوم بوضع طبقة رقيقة من كريم فولدكس على البشرة.
- نقوم بتدليكها جيدا لحين امتصاص البشرة لها.
- يفضل استخدامه مرتين يومياً في الصباح وقبل النوم.
- يجب المداومة على استخدامه لمدة ثلاث أشهر لكي نحصل على بياض فعال للبشرة.
إليك المقالة عن وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر نهائيا خلال أسبوعين فقط.
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كريم فولدكس لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة ، كريم فولدكس من أهم أنواع الكريمات الآمنة على البشرة للقضاء نهائياً على اسمرار البشرة وأيضاً المناطق الحساسة، فهو لا يترك أي آثار عكسية على البشرة غير أنه يحتوى على العديد من المواد التي تساعد في تفتيح البشرة وأشراقها، لأن اسمرار البشرة قد يكون بسبب استعمال بعض الكريمات الرديئة التي تترك آثار عكسية على البشرة، ولكن كريم فولديكس Foldex ملئ بالعديد من الفيتامينات التي تساعد في تبيض البشرة، وأيضاً يحتوى على أحماض كثيرة مثل حمض الجليسرهيتينك وهذا الحمض تم استخراجه من جذور العرقيوس التي تعتبر علاج فعال لتبييض البشرة من البقع الداكنة، وغيرها من الأحماض الأخرى التي نحصل منها على بشرة بيضاء مثل الحليب.كريم فولدكس لتفتيح البشرة
- إن كريم فولدكس من أكثر أنواع الكريمات اﻵمنة جدا للسيدات الحوامل والرضع.
- ملائم للبشرة الوجه وأيضاً للأماكن الحساسة وكل أجزاء الجسم.
- آمن جداً على البشرة ولا يتسبب في حدوث أي احمرار أو حساسية.
- يعمل على تغذية البشرة وإعطاءها الحيوية والإشراق.
- ملائم لجميع أنواع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة أو عادية.
- لا يتسبب في ترك أي ملمس دهني على البشرة، لأنها تقوم بامتصاصه بسرعة جدا.
واليك المقالة تفتيح البشرة في 5 دقائق بوصفة مذهلة بمكونين فقط باستخدام البكينج بودر.دواعي استعمال كريم فولدكس
- كريم فولدكس يستعمل في القضاء على البقع الغامقة في الجسم.
- يعالج اسمرار الركب والأكواع.
- يخلصنا من الاسمرار الناتج من كثرة التعرض لأشعة الشمس المحرقة.
- يعالج اسمرار الجسم والبشرة بسبب التعرض للعدوى البكتيرية والالتهابات.
إليك المقالة عن خلطات طبيعية لتفتيح المناطق الحساسة بطريقة سريعة بالمنزل.طريقة تطبيق كريم فولدكس
يفضل عدم التعرض إلى أشعة الشمس لفترات طويلة وإذا لزم الأمر يجب وضع كريم واقي من الشمس، بالإضافة إلى استخدام صابونة طبية على بشرة الوجه والابتعاد نهائيا عن الصابون العادي ذات العطر المميز، ولكي نقوم بتطبيق كريم فولدكس يجب علينا إتباع الآتي:
- نقوم بغسل المنطقة التي نضع عليها الكريم.
- نقوم بتجفيفها نهائياً باستخدام منشفة قطنية.
- نقوم بوضع طبقة رقيقة من كريم فولدكس على البشرة.
- نقوم بتدليكها جيدا لحين امتصاص البشرة لها.
- يفضل استخدامه مرتين يومياً في الصباح وقبل النوم.
- يجب المداومة على استخدامه لمدة ثلاث أشهر لكي نحصل على بياض فعال للبشرة.
إليك المقالة عن وصفتين للقضاء على مشكلة تساقط الشعر نهائيا خلال أسبوعين فقط.
- موعد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة وترتيب دوري محمد بن سلمان والهدافين
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