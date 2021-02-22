إشاعات عن أساطير فقدان الوزن وروشتة للوجبات المتزنة

- 1/2
- 2/2
أساطير وإشاعات عن فقدان الوزن، قام استشاري التغذية لوك ورثينجتون بأن هناك بعض الأساطير الخاطئة عن خسارة الوزن وزيادة الوزن نعلم عنها جميعًا ولكنها معلومات خاطئة، مثل فكرة تناول الطعام ليلًا يزيد الوزن ويؤدي إلى السمنة تعرفوا معنا على صحة تلك الإشاعات الصحية عن خسارة واكتساب الوزن.صحة مقولة تناول الطعام متأخرًا يزيد الوزن
أفند الدكتور لوك ورثينجتون المعلومات الشائعة عن تناول الطعام في الوقت المتأخر ليلًا أنه يزيد الوزن ويسبب السمنة، حيث أن الحقيقة هي في تناول مقدار أكبر من السعرات الحرارية المحددة للفرد في اليوم الواحد ولا يهم ميعاد تناوله لتلك السعرات سواء في الصباح أم المساء ولكن المهم ألا يزيد عن المعدل المحدد له من السعرات الحرارية فحينها يزيد الوزن وقد يسبب الإصابة بالسمنة، حيث أن طبق الطعام بعد الثامنة مساءً لن يضاف إليه شيء سحري يسبب زيادة الوزن، حيث أن خسارة الوزن هو عبارة عن إعطاء الجسم مقدار أقل من السعرات الحرارية المحددة للجسم في اليوم الواحد، وبذلك لا يهم ميعاد تناول الطعام مادام هناك نظام غذائي محدد للطعام، حيث أن أكثر الطرق فاعلية لخسارة الوزن هي تحديد نظام غذائي يومي مع زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، ويمكن الاستغناء عن الرياضة بالمشي فهو من التمارين الفعالة في خسارة وزن الجسم الزائد ويمكن القيام به في أي وقت وحتى في فترات الراحة.نصائح حول تناول وجبات متوازنة
كما أوضح الدكتور لوك نصائح لتناول وجبات متوازنة، وهو من خلال استخدام كف اليد لقياس حجم الوجبات فمثلًا البروتين يتم تحديد مقدار منه بحجم راحة اليد، والخضار جزء منه بحجم اليد وهكذا لجميع أصناف الطعام المتناولة ولكن بالنسبة للدهون يستخدم جزء بحجم إصبع الإبهام.
- شروط تسجيل مولود جديد في الاحوال المدنية في السعودية
الوسوم
أساطير وإشاعات عن فقدان الوزن، قام استشاري التغذية لوك ورثينجتون بأن هناك بعض الأساطير الخاطئة عن خسارة الوزن وزيادة الوزن نعلم عنها جميعًا ولكنها معلومات خاطئة، مثل فكرة تناول الطعام ليلًا يزيد الوزن ويؤدي إلى السمنة تعرفوا معنا على صحة تلك الإشاعات الصحية عن خسارة واكتساب الوزن.صحة مقولة تناول الطعام متأخرًا يزيد الوزن
أفند الدكتور لوك ورثينجتون المعلومات الشائعة عن تناول الطعام في الوقت المتأخر ليلًا أنه يزيد الوزن ويسبب السمنة، حيث أن الحقيقة هي في تناول مقدار أكبر من السعرات الحرارية المحددة للفرد في اليوم الواحد ولا يهم ميعاد تناوله لتلك السعرات سواء في الصباح أم المساء ولكن المهم ألا يزيد عن المعدل المحدد له من السعرات الحرارية فحينها يزيد الوزن وقد يسبب الإصابة بالسمنة، حيث أن طبق الطعام بعد الثامنة مساءً لن يضاف إليه شيء سحري يسبب زيادة الوزن، حيث أن خسارة الوزن هو عبارة عن إعطاء الجسم مقدار أقل من السعرات الحرارية المحددة للجسم في اليوم الواحد، وبذلك لا يهم ميعاد تناول الطعام مادام هناك نظام غذائي محدد للطعام، حيث أن أكثر الطرق فاعلية لخسارة الوزن هي تحديد نظام غذائي يومي مع زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، ويمكن الاستغناء عن الرياضة بالمشي فهو من التمارين الفعالة في خسارة وزن الجسم الزائد ويمكن القيام به في أي وقت وحتى في فترات الراحة.نصائح حول تناول وجبات متوازنة
كما أوضح الدكتور لوك نصائح لتناول وجبات متوازنة، وهو من خلال استخدام كف اليد لقياس حجم الوجبات فمثلًا البروتين يتم تحديد مقدار منه بحجم راحة اليد، والخضار جزء منه بحجم اليد وهكذا لجميع أصناف الطعام المتناولة ولكن بالنسبة للدهون يستخدم جزء بحجم إصبع الإبهام.
- شروط تسجيل مولود جديد في الاحوال المدنية في السعودية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إشاعات عن أساطير فقدان الوزن وروشتة للوجبات المتزنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.