إشاعات عن أساطير فقدان الوزن وروشتة للوجبات المتزنة

أساطير وإشاعات عن فقدان الوزن، قام استشاري التغذية لوك ورثينجتون بأن هناك بعض الأساطير الخاطئة عن خسارة الوزن وزيادة الوزن نعلم عنها جميعًا ولكنها معلومات خاطئة، مثل فكرة تناول الطعام ليلًا يزيد الوزن ويؤدي إلى السمنة تعرفوا معنا على صحة تلك الإشاعات الصحية عن خسارة واكتساب الوزن.

صحة مقولة تناول الطعام متأخرًا يزيد الوزن

أفند الدكتور لوك ورثينجتون المعلومات الشائعة عن تناول الطعام في الوقت المتأخر ليلًا أنه يزيد الوزن ويسبب السمنة، حيث أن الحقيقة هي في تناول مقدار أكبر من السعرات الحرارية المحددة للفرد في اليوم الواحد ولا يهم ميعاد تناوله لتلك السعرات سواء في الصباح أم المساء ولكن المهم ألا يزيد عن المعدل المحدد له من السعرات الحرارية فحينها يزيد الوزن وقد يسبب الإصابة بالسمنة، حيث أن طبق الطعام بعد الثامنة مساءً لن يضاف إليه شيء سحري يسبب زيادة الوزن، حيث أن خسارة الوزن هو عبارة عن إعطاء الجسم مقدار أقل من السعرات الحرارية المحددة للجسم في اليوم الواحد، وبذلك لا يهم ميعاد تناول الطعام مادام هناك نظام غذائي محدد للطعام، حيث أن أكثر الطرق فاعلية لخسارة الوزن هي تحديد نظام غذائي يومي مع زيادة النشاط البدني وممارسة الرياضة، ويمكن الاستغناء عن الرياضة بالمشي فهو من التمارين الفعالة في خسارة وزن الجسم الزائد ويمكن القيام به في أي وقت وحتى في فترات الراحة.

نصائح حول تناول وجبات متوازنة

كما أوضح الدكتور لوك نصائح لتناول وجبات متوازنة، وهو من خلال استخدام كف اليد لقياس حجم الوجبات فمثلًا البروتين يتم تحديد مقدار منه بحجم راحة اليد، والخضار جزء منه بحجم اليد وهكذا لجميع أصناف الطعام المتناولة ولكن بالنسبة للدهون يستخدم جزء بحجم إصبع الإبهام.