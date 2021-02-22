ماسكات تفتيح البشرة الدهنية وتبييض الوجه مجربة ومضمونة

تعاني العديد من الفتيات والسيدات من مشاكل البشرة الدهنية حيث أنها تحتاج إلى عناية مستمرة واستخدام ماسكات تفتيح البشرة الدهنية يجب أن يحتوي على مواد طبيعية للحصول على أقصي استفادة ممكن وبأمان تام وبالإضافة إلى أن هناك ماسك للبشرة الدهنية الحساسة يختلف عن الماسكات الأخرى نظرًا لطبيعية البشرة التي من الممكن أن تتأثر بالمواد المستخدمة في الماسكات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وصفات تبييض الوجه أو تفتيح البشرة الدهنية على وجه الخصوص.

ماسكات تفتيح البشرة الدهنية

تتعدد ماسكات البشرة الدهنية والوصفات المختلفة التي يقدمها العلماء المتخصصين في مجال العناية بالبشرة ومنها ما يمكن للسيدات إعداده من المواد المتوفرة بالمنزل، والبعض الآخر يتم شراء مكوناته بأسعار منخفضة للغاية دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز التجميل والعناية بالبشرة.

أفضل ماسكات لتفتيح البشرة الدهنية

ومن بين الوصفات المميزة في تبييض الوجه للبشرة الدهنية ما يلي:

ماسك الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية

تتميز الطماطم باحتوائها على العديد من الفيتامينات وأهمها فيتامين ج والذي يعمل على علاج حب الشباب بالإضافة إلى إزالة الزيوت التي يتم فرزتها من البشرة، ومن خلال إحضار حبة واحدة من الطماطم وفركها على الوجه مباشرة وترك العصارة الخاصة بها على الوجه لمدة ربع الساعة تحصل المرأة على وجه أكثر نضارة وحيوية وخالي من الشوائب ويتم بعد ذلك غسل الوجه جيدًا بالماء البارد.

ماسك الزبادي لتفتيح وتقشير البشرة الدهنية

يعمل الزبادي على تقشير البشرة نظرًا لاحتوائه على حمض اللاكتيك بالإضافة إلى قدرته الفائقة على إزالة الزيوت الناتجة من البشرة الدهنية، ويتم استخدام ماسك الزبادي من خلال:

يتم إحضار ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الشوفان.

يتم وضع الزبادي والشوفان جيدًا ومن ثم تدفئة عسل النحل ووضعه على الخليط ومزجه جيدًا ومن ثم يتم وضع الخليط بالكامل على الوجه مباشرة ويترك لمدة ربع الساعة وبعدها يتم غسل الوجه جيدًا بالماء الدافئ.

ماسك الشوفان والكاكاو لتفتيح البشرة الدهنية

يعمل ماسك الشوفان والكاكاو على إزالة الشوائب وامتصاص الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية بنسب عالية، ويتم استخدام هذا الماسك عن طريق:

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

ملعقة من مطحون الشوفان.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

بضع قطرات من ماء الورد.

يتم بعد ذلك خلط جميع المكونات للحصول على قوام متماسك وتوضع على الوجه حتى تجف ومن ثم يتم تقشيرها وغسل الوجه بالماء الفاتر.