بديل الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر في يومين فقط

تريد جميع الفتيات والسيدات الحصول على شعر صحي لامع وناعم ومفرود، وأحيانا تلجأ إلى استخدام الكيراتين والبروتين لفرد وتنعيم الشعر ولكن سرعان ما يعود مرة أخرى إلى وضعه الأصلي، ولذلك سنقدم لكم اليوم عدة وصفات طبيعية بديلة الكيراتين يمكنك استخدامها في المنزل بكل سهولة تعرفي عليها الآن.

وصفة الزيوت والبيض لفرد وتنعيم الشعر

نحضر ملعقة من زيت اللوز وملعقة من زيت الخروع وملعقتان من زيت الزيتون وبيضة، نمزجهم معا بشكل جيد ونضيف البيضة ونخلطهم للحصول على قوام متجانس، نمرر الخليط من جذور الشعر حتى الأطراف ثم نلف الشعر ونغطيه بفوطة ساخنة، يترك على الشعر ساعة كاملة ثم يغسل جيدا، تكرر الوصفة كل اسبوع للحصول على نتائج رائعة.

وصفة الالوفيرا وخل التفاح لفرد الشعر

نحضر ملعقة من زيت الالوفيرا وملعقة من خل التفاح وملعقة من زيت اللوز، نخلط المكونات معا جيدا ثم توزع على الشعر جيدا، يترك الخليط على الشعر نصف ساعة، يغسل الشعر بشامبو طبي، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

وصفة الزبادي والبيض والموز لفرد الشعر

نحضر بيضة واحدة مع ملعقة من زيت اللوز وقطعة من الأفوكادو ونصف كوب من الزبادي وثمرة من الموز، تعجن الموزة مع الأفوكادو جيدا ثم نضيف البيضة مع العجن المستمر ثم نضع زيت اللوز والزبادي، نوزع الخليط على الشعر ثم يترك 6 ساعات، نغطي الرأس بفوطة ساخنة، نستخدم على الشعر مجفف مدة سبع دقائق كل ساعة، يغسل الشعر بعد ستة ساعات، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

وصفة الموز وزيت جوز الهند للشعر

نحضر ثمرة من الموز وملعقة من زيت جوز الهند، نعجن الموزة مع زيت جوز الهند للحصول على خليط متماسك، وندلك الشعر بالوصفة وتترك لمدة ساعة، اغسلي الشعر جيدا وتأكدي من إزالة جميع المكونات، تكرر الوصفة عند الحاجه فقط.

وصفة المايونيز وقشر الموز لفرد الشعر

تطحن قشور الموز جيدا ونضيف إليه ملعقة من المايونيز مع ملعقة من زيت اللوز وملعقة من زيت الزيتون، نخلطهم معا جيدا، ثم نضع على الشعر وندلك جيدا، يغسل بعد ساعة، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا.