طريقة عمل صوص المشروم البني للبرجر

طريقة عمل صوص المشروم البني من أسهل الطرق التي يتم إعدادها في البيت من المكونات مثل المشروم والبصل مضافاً إليه مجموعة من التوابل التي تجعل لون الصوص هو البني ليتهافت على تناوله الكثير من الأشخاص عندما يضاف إلى البرجر أو أي من وجبات اللحوم الأخرى، ومنوع من التغيير يضاف الصوص البني كبديل عن الكاتشب أو الصوص الابيض لبعض سندوتشات ووجبات اللحوم المشوية، وفيما يلي تعرف على المقادير والخطوات. مقادير عمل صوص المشروم البني مقادير عمل صوص المشروم البني بهذه المكونات وخلطها معا ً بشكل معين يمكنكم عمل الصوص البني: ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوبان من الفطر مقطع إلى شرائح.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الدقيق.

لتر واحد من مرقة اللحم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات عمل صوص المشروم البني للبرجر خطوات عمل صوص المشروم البني للبرجر بعد ذلك يتم تحضير الصوص من أجل إضافته إلى البرجر باتباع الخطوات التالية: يتم تقطيع البصل، ثم توضع الزبدة في وعاء على النار حتى يتم إذابتها ومن ثم نضيف البصل إليها مع التقليب.

نضيف الفطر إلى الزبدة أيضاً ونقلب لمدة خمس دقائق.

نضيف الدقيق ثم نقلب المكونات مرة أخرى لمدة خمس دقائق حتى تختلط جميع المكونات معاً.

نضيف كل من الصلصة ومرقة اللحم على الخليط السابق، وتخفف النار.

نغلق الوعاء ونتركه على النار لمدة 60 دقيقة حتى يصبح ذو قوام كثيف.

نرفع الغطاء ونتركه لمدة ربع ساعة تالية لتلاحظ أن قوام الصوص أصبح كثيف.

نضيف النكهة على الصوص بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسمر على وجه الصوص مع تقليبه به بالكامل.

يُضاف الصوص على وجه البرجر بعد إعداده ثم يتم تقديمه. أسعار ومواصفات سيارة تسلا 2021 في السعودية الوسوم

طريقة عمل صوص المشروم البني من أسهل الطرق التي يتم إعدادها في البيت من المكونات مثل المشروم والبصل مضافاً إليه مجموعة من التوابل التي تجعل لون الصوص هو البني ليتهافت على تناوله الكثير من الأشخاص عندما يضاف إلى البرجر أو أي من وجبات اللحوم الأخرى، ومنوع من التغيير يضاف الصوص البني كبديل عن الكاتشب أو الصوص الابيض لبعض سندوتشات ووجبات اللحوم المشوية، وفيما يلي تعرف على المقادير والخطوات. مقادير عمل صوص المشروم البني مقادير عمل صوص المشروم البني بهذه المكونات وخلطها معا ً بشكل معين يمكنكم عمل الصوص البني: ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوبان من الفطر مقطع إلى شرائح.

حبة بصل كبيرة الحجم مقطعة إلى شرائح.

ربع كوب من الدقيق.

لتر واحد من مرقة اللحم.

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. خطوات عمل صوص المشروم البني للبرجر خطوات عمل صوص المشروم البني للبرجر بعد ذلك يتم تحضير الصوص من أجل إضافته إلى البرجر باتباع الخطوات التالية: يتم تقطيع البصل، ثم توضع الزبدة في وعاء على النار حتى يتم إذابتها ومن ثم نضيف البصل إليها مع التقليب.

نضيف الفطر إلى الزبدة أيضاً ونقلب لمدة خمس دقائق.

نضيف الدقيق ثم نقلب المكونات مرة أخرى لمدة خمس دقائق حتى تختلط جميع المكونات معاً.

نضيف كل من الصلصة ومرقة اللحم على الخليط السابق، وتخفف النار.

نغلق الوعاء ونتركه على النار لمدة 60 دقيقة حتى يصبح ذو قوام كثيف.

نرفع الغطاء ونتركه لمدة ربع ساعة تالية لتلاحظ أن قوام الصوص أصبح كثيف.

نضيف النكهة على الصوص بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسمر على وجه الصوص مع تقليبه به بالكامل.

يُضاف الصوص على وجه البرجر بعد إعداده ثم يتم تقديمه. أسعار ومواصفات سيارة تسلا 2021 في السعودية

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