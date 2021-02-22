عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وفوائده للبشرة والجهاز الهضمي

- 1/2
- 2/2
عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني، واحد من أشهر أنواع العسل وأفضلها وأكثرها فائدةً للجسم، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة، ولذلك يعتبر من أكثر الأنواع زيادةً في الأسعار، ويتم الحصول عليه من نحل المانوكا المتغذي على أشجار المانوكا المتواجدة في نيوزيلاندا بكثرة.الفائدة الغذائية من عسل المانوكا الأصلي للجسم
هناك الكثير من فوائد عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وهي:
- يهدئ من حالة القولون العصبي وما يصاحبه من تقرحات.
- التخلص من جراثيم المعدة الضارة.
- يساعد في حل مشكلة الإصابة بالإمساك فهو ملين فعال في تليين المعدة، من خلال خلط ملعقة عسل مع كوب حليب.
- كما ويساعد في توقف الإسهال عند تناوله لمدة 4 أيام.
- يساعد في التخلص من حموضة المعدة.
- كما ويحسن من حالة الجهاز التنفسي والتخلص من أمراض الصدر.
كما أن لعسل المانوكا فوائد أخرى مختلفة للبشرة منها:
- توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والمناطق الداكنة بها.
- يعالج مشكلة حب الشباب الموجودة على البشرة بطريقة فعالة.
- يعمل على ترطيب البشرة والوجه بطريقة طبيعية.
وهناك بعض المميزات التي تجعل عسل المانوكا متميزًا عن غيره من أنواع العسل الأخرى المختلفة مثل:
- الشركة المنتجة لعسل المانوكا شركة مانوكا دكتور حاصلة على شهادة الجودة.
- كما وأنه يتم تسويق العسل بشكل مباشر من خلية النحل إلى المنزل.
- من أنواع العسل الغير محتوية على أي من الحليب أو مشتقاته.
- يحتوي عسل المانوكا على مادة ميتيل غليكوسال MGO وهي مادة مخصصة ومضادة للبكتيريا وهي ما تجعل العسل مشهورًا.
- تم إنتاجه بعد مراقبة الحكومة النيوزلندية الخاصة بإنتاج الأغذية الصحية والآمنة.
يجب مراعات بعض التحذيرات قبل استخدام عسل المانوكا للفئات المرضية التالية:
- عند وجود الحساسية من أي من أنواع العسل.
- لا يسمح للأطفال أقل من عام.
- لمرضى السرطان ومن يأخذون علاج كيماوي لا يسمح لهم إلا بعد استشارة الطبيب.
- لمرضى السكري يتم استخدامه بحذر وبإرشادات الطبيب.
- "هام" موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات مرفق بالسبب
الوسوم
عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني، واحد من أشهر أنواع العسل وأفضلها وأكثرها فائدةً للجسم، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة، ولذلك يعتبر من أكثر الأنواع زيادةً في الأسعار، ويتم الحصول عليه من نحل المانوكا المتغذي على أشجار المانوكا المتواجدة في نيوزيلاندا بكثرة.الفائدة الغذائية من عسل المانوكا الأصلي للجسم
هناك الكثير من فوائد عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وهي:
- يهدئ من حالة القولون العصبي وما يصاحبه من تقرحات.
- التخلص من جراثيم المعدة الضارة.
- يساعد في حل مشكلة الإصابة بالإمساك فهو ملين فعال في تليين المعدة، من خلال خلط ملعقة عسل مع كوب حليب.
- كما ويساعد في توقف الإسهال عند تناوله لمدة 4 أيام.
- يساعد في التخلص من حموضة المعدة.
- كما ويحسن من حالة الجهاز التنفسي والتخلص من أمراض الصدر.
كما أن لعسل المانوكا فوائد أخرى مختلفة للبشرة منها:
- توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والمناطق الداكنة بها.
- يعالج مشكلة حب الشباب الموجودة على البشرة بطريقة فعالة.
- يعمل على ترطيب البشرة والوجه بطريقة طبيعية.
وهناك بعض المميزات التي تجعل عسل المانوكا متميزًا عن غيره من أنواع العسل الأخرى المختلفة مثل:
- الشركة المنتجة لعسل المانوكا شركة مانوكا دكتور حاصلة على شهادة الجودة.
- كما وأنه يتم تسويق العسل بشكل مباشر من خلية النحل إلى المنزل.
- من أنواع العسل الغير محتوية على أي من الحليب أو مشتقاته.
- يحتوي عسل المانوكا على مادة ميتيل غليكوسال MGO وهي مادة مخصصة ومضادة للبكتيريا وهي ما تجعل العسل مشهورًا.
- تم إنتاجه بعد مراقبة الحكومة النيوزلندية الخاصة بإنتاج الأغذية الصحية والآمنة.
يجب مراعات بعض التحذيرات قبل استخدام عسل المانوكا للفئات المرضية التالية:
- عند وجود الحساسية من أي من أنواع العسل.
- لا يسمح للأطفال أقل من عام.
- لمرضى السرطان ومن يأخذون علاج كيماوي لا يسمح لهم إلا بعد استشارة الطبيب.
- لمرضى السكري يتم استخدامه بحذر وبإرشادات الطبيب.
- "هام" موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات مرفق بالسبب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وفوائده للبشرة والجهاز الهضمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.