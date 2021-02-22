عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وفوائده للبشرة والجهاز الهضمي

عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني، واحد من أشهر أنواع العسل وأفضلها وأكثرها فائدةً للجسم، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة، ولذلك يعتبر من أكثر الأنواع زيادةً في الأسعار، ويتم الحصول عليه من نحل المانوكا المتغذي على أشجار المانوكا المتواجدة في نيوزيلاندا بكثرة.

الفائدة الغذائية من عسل المانوكا الأصلي للجسم

هناك الكثير من فوائد عسل المانوكا الأصلي جابر القحطاني وهي:

يهدئ من حالة القولون العصبي وما يصاحبه من تقرحات. التخلص من جراثيم المعدة الضارة. يساعد في حل مشكلة الإصابة بالإمساك فهو ملين فعال في تليين المعدة، من خلال خلط ملعقة عسل مع كوب حليب. كما ويساعد في توقف الإسهال عند تناوله لمدة 4 أيام. يساعد في التخلص من حموضة المعدة. كما ويحسن من حالة الجهاز التنفسي والتخلص من أمراض الصدر.

فوائد عسل المانوكا الجمالية للبشرة

كما أن لعسل المانوكا فوائد أخرى مختلفة للبشرة منها:

توحيد لون البشرة والقضاء على البقع والمناطق الداكنة بها.

يعالج مشكلة حب الشباب الموجودة على البشرة بطريقة فعالة.

يعمل على ترطيب البشرة والوجه بطريقة طبيعية.

مميزات عسل المانوكا جابر القحطاني

وهناك بعض المميزات التي تجعل عسل المانوكا متميزًا عن غيره من أنواع العسل الأخرى المختلفة مثل:

الشركة المنتجة لعسل المانوكا شركة مانوكا دكتور حاصلة على شهادة الجودة.

كما وأنه يتم تسويق العسل بشكل مباشر من خلية النحل إلى المنزل.

من أنواع العسل الغير محتوية على أي من الحليب أو مشتقاته.

يحتوي عسل المانوكا على مادة ميتيل غليكوسال MGO وهي مادة مخصصة ومضادة للبكتيريا وهي ما تجعل العسل مشهورًا.

تم إنتاجه بعد مراقبة الحكومة النيوزلندية الخاصة بإنتاج الأغذية الصحية والآمنة.

تحذيرات من عسل المانوكا

يجب مراعات بعض التحذيرات قبل استخدام عسل المانوكا للفئات المرضية التالية:

عند وجود الحساسية من أي من أنواع العسل.

لا يسمح للأطفال أقل من عام.

لمرضى السرطان ومن يأخذون علاج كيماوي لا يسمح لهم إلا بعد استشارة الطبيب.

لمرضى السكري يتم استخدامه بحذر وبإرشادات الطبيب.