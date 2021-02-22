تخلصي من حب الشباب وفتحي بشرتك بوصفة طبيعية ممتازة نتيجتها مبهرة

تخلصي من حب الشباب وفتحي بشرتك بوصفة طبيعية نقدمها لكم، حيث أن حب الشباب المشكلة التي يعاني منها ما يقرب من 85 في المائة من الشباب سواء في مرحلة المراهقة وأول مرحلة الشباب نتيجة التعرض للكثير من العوامل البيئية التي تؤثر على البشرة خاصة البشرة الحساسة والدهنية، إلى جانب العديد من الأسباب مثل الإفراط في إنتاج الزهم في الغدد الدهنية، انسداد المسام، التهاب الأنسجة كل منها تساهم في سد المسام لتشكل حب شباب، فمع زيادة الدهون وتراكم الأوساخ يبدأ الجلد الميت في الزيادة وتظهر العديد من المشكلات الأخرى مثل الرؤوس السوداء والبيضاء والبثور تحت الجلد والتورم، وخز، والحرق، واحمرار، والكثير من الألم.

تخلصي من حب الشباب وفتحي بشرتك

هناك أسباب تؤدي لزيادة حب الشباب، وهي خلايا الجلد الميتة المتراكمة عادة ما تسبب في انسداد بصيلات الشعر المساهمة في تنفس البشرة، والمنتجات الزيتية للعناية بالبشرة مثل مستحضرات التجميل وغيرها، يمكن أن تتسبب في مشاكل حب الشباب.

خل التفاح لتفتيح البشرة

وذلك بسبب احتوائه على العديد من الأحماض العضوية التي لها قدرة كبيرة على تقليل نسبة الزيوت الزائدة من البشرة المساهمة في حب الشباب، مثل حمض السكسينيك الذي يحد من الالتهابات، و حمض اللبنيك الموجود فيه والذي يساعد على تلاشي أثار حب الشباب، مما يجعل خل التفاح مناسب لمكافحة جميع العديد من أنواع البكتريا والفيروسات.

طريقة استخدام خل التفاح للبشرة

يتم مزج ملعقة من خل التفاح مع كوب صغير من الماء، ومن ثم القيام بوضع هذا الخليط على البشرة بعد تنظيفها بشكل جيد، وتركه لمدة 5-20 ثانية، ويشطف بالماء ويتم تجفيفه، يتم تكرار هذه العملية مرتين في اليوم حسب الحاجة، مع مراعاة أن خل التفاح قد يتسبب في حدوث حروق وهيجان بالبشرة، لذا لابد من عدم الإكثار منه وتخفيف جيدًا بالماء.