ماذا يفعل مريض السكري إذا اصيب بفيروس كورونا الجديد، هنالك مجموعة من الأمور التي يجب على مريض السكري فعلها ولكن أهمها المتابعة مع الطبيب المختص، ذلك لأن مرض السكري هو أحد الأمراض المزمنة التي ترفع من نسبة الإصابة بفيروس كورونا، لأن مناعتهم تكون أضعف ولا تستطيع مكافحة العدوى.

ماذا يفعل مريض السكري إذا اصيب بفيروس كورونا الجديد:

مرضى السكري معرضون أكثر من غيرهم لأن تكون أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 أكثر شدة، وقد تكون مدة المرض أطول مقارنة بغيرهم، والأخطر أنهم معرضون للوفاة بسبب كورونا بنسبة أكبر، لذلك يجب عليهم إتباع الآتي، كما جاء في موقع "الكونسلتو"..

أكد مدير برنامج السكر بمركز جوزلين، ومدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أسامة حمدي أن الفيروس له مستقبلات في خلايا البنكرياس فيؤثر عليها، ويتسبب في ارتفاع السكر بنسبة كبيرة، لذلك على مريض السكري إتباع الآتي:

استشارة الطبيب المختص لزيادة جرعات أدوية السكر سوء العقاقير أو إبر الأنسولين.

عدم تفويت أي من جرعات أدوية الضغط، والكوليسترول كونها تساهم في مقاومة الجسم للأمراض.

الالتزام بالأدوية الموصوفة لعلاج كورونا كالمضادات الحيوية والفيتامينات و المعادن.

إتباع نمط صحي في الغذاء المتناول، أهمها الخضروات والفواكه والبروتين.

الابتعاد عن الأطعمة الضارة وأهمها السكريات، والمشروبات المحلاة، والمشروبات الغازية.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالنشويات كالأرز والبطاطس، والخبز، لأنها تسبب ارتفاع السكر.

الإكثار من شرب السوائل الصحية وأهمها الماء.

ضرورة مراقبة مستوى السكر في الدم من خلال عمل التحاليل قبل وبعد الوجبات.

مراقبة الأعراض ومدى تطوروها أو تحسنها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.