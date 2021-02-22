أكيد بتكوني محتاجة أفكار إيجابية في حياتك لأن تحقيق أي هدف بيحتاج فكرة فبما إننا في بداية سنة 2021 عايزين نحقق فيها كتير خصوصا إن سنة 2020 كانت مخوفانا من فيروس كورونا لكن دلوقتي أصبح فيه لقاح ودايما بيكون فيه أخبار كويسة في المستقبل، يبقي لازم نكمل لسنة بأفكار جديدة وإيجابية وتمشي وراها وتنفذيها بكل صحة وسعادة، في المقال ده هنقولك 9 أفكار إيجابية تكملي بيهم سنة 2021 بنظرة كلها تفاؤل..

9 أفكار إيجابية تكملي بيهم سنة 2021 بنظرة كلها تفاؤل

1- فكرة لشغلك

لو عندك فكرة تبدأ بيها مشروعك الخاص فأكيد ده الوقت المناسب لأول خطوة، أول حاجه اتخلصي من خوفك من الفشل واتبعي النصايح وابدأي اكتبي خطة شغلك، طبعا تقدري تاخدي فكرة عن إدارة الأعمال التجارية علي الانترنت لانك هتلاقي آلاف المشاريع وأصحاب أعمال ملهمين وهيساعدوكي عشان توصلي لتاني خطوة.

2- ازرعي شجر ونباتات

الزرع أو البستنة بيحسن الحالة المزاجية ودي أفضل طريقة عشان تصفي بيها دماغك وذهنك فتبدعي أكتر، ولو خايفة من أمطار او رياح تبهدل زرعك تقدري تزرعي في البلكونة أو تعملي جنينة صغيرة، ممكن كمان تنضمي على جروبات على فيسبوك او تشوفي فيديوهات على يوتيوب تعرفي بيها ازاي تهتمي بالزراعات المنزلية، الزرع في البيت عموما بيملاه طاقة ايجابية.

3- اتعلمي حاجه جديدة

اتعلمي حاجه عن نفسك أو العالم مختلفة، حاجه تسمعيها جديدة مثلا بودكاست أو بلوج صوتية، اسمعي عن الطهي والصحة العقلية أو فوايد الجري، اطبخي حاجه جديدة شوفتيها، أقري كتاب جديد مختلف يحفزك تفكري وتبدعي أكتر.

4- مارسي هواية جديدة

جربي هواية جديدة لمدة أسبوع، حاجه كان نفسك تعمليها وإنتي صغيرة ومكنش فيه فرصة وكنتي حاسة إنك هتعمليها حلو وتتبسطي بيها، مش لازم كل قراراتك اللي هتاخديها في السنة الجديدة تكون تقيلة ومهمة، جربي مثلا تاخدي دروس رقص أي نوع نفسك تتعلميه، غيري روتين صحتك بدل المشي جربي الجري مثلا أو لو بتجري مدة قليلة زودي دقايق أكتر واتحدي نفسك، الهواية الجديدة أيا كانت بتكون لها فوايد تناسب صحتك العقلية وتزود مهاراتك.

5- اتحكمي في ميزانيتك

اتعلمي إزاي تحوشي وتبدأ تكبري إنك بعد كده ممكن تعملي ميزانية لحياتك وإزاي تحوشي لأهداف أكبر في حياتك، إزاي تشتري بيت أو عربية نفسك فيها، ممكن تستثمري فلوسك في الأسهم ومشاريع مكسبها مضمونة، التحكم في المزيانية كمان هو أول خطوة تعرفي بيها إزاي تعملي لنفسك كارير أكبر من اللي انتي فيه حاليا.

6-غيري روتين طبخك

من ضمن أفكار إيجابية كمان ممكن تنفذيها هي إنك لو زهقتي من الوجبات اللي دايما مش بتعملي غيرها، تقدري بكل سهولة تتعلمي أكلة جديدة موجودة علي الانترنت أو من شيف معين بتحبي أكلاته، إنك تتعلمي كل أسبوع أكلة جديدة ده هيحمسك أكتر ويخليكي تكوني واثقة إنك ممكن تجددي من غير ما تبوظي روتينك الصحي.

7-خدي بريك من السوشيال ميديا

تعرفي إنك لو قللتي استخدامك للانترنت عموما بنسبة 50% بيكون له فوايد كتير زي النوم أحسن، وانك تقضي وقت أكبر مع اللي بتحبيهم وتركزي بشكل أفضل علي أهدافك وتنمي هواياتك فكل ده هيحسن من حياتك العملية وتبدعي أكتر وتقدري تخرجي بأفكار مختلفة لما تشوفي العالم اللي حواليكي بشكل واقعي.

8- شكر وتقدير

اشكري ديما الأشخاص اللي بيساعدوكي وبيعملوا فرق واختلاف إيجابي في حياتك، لما تخرجي مشاعرك الإيجابية هتحققي أكبر قدر من السعادة وتكون مستوي الاكتئاب أقل. لو شخص معين ساعدك في حاجه أو دعمك بكلام إيجابي ومُشجع اشكري في ملاحظة بسيطة وده هيفرق جدا معاكي .

9- اهتمي بنفسك

شغلك وهواياتك وحياتك ممكن تخليكي متعرفيش تهتمي بنفسك بالقدر الكافي وبيكون صعب بسبب الشغل والتزامته، جربي تنظمي وقتك أكتر، اخرجي لوحدك اتمشي بحيث إنك تشحني طاقتك من جديد، خدي كل يوم 10 دقايق من وقتك لليوجا أو تمارين تأمل، اقري مقال أو كتاب مُحفز، كلمي حد من صحابك في التليفون أو قابليه، اتجمعي مع عيلتك بعيد عن الموبايل والشغل .