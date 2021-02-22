طريقة صنع صابون الجلسرين منزليًا في خطوات بسيطة للعناية بالبشرة

طريقة صنع صابون الجلسرين منزليًا، وفري الكثير من الأموال عند شراء صابون الجلسرين الجاهز وقومي بتحضيره بنفسك في المنزل، فمن منا يمكنه التخلي عن صابون الجلسرين ذو المكونات الطبيعية والآمنة على البشرة، وقدرته الفعالة على ترطيب وتنعيم البشرة والعناية بها، تعرفي معنا على طرق مختلفة لتحضير صابون الجلسرين في المنزل.

صابون الجلسرين المعطر

يمكن استخدام صابون الجلسرين لتعطير الجسم ليصبح له رائحة مميزة، ويتكون صابون الجلسرين المعطر من:

مجموعة من بتلات الزهور المجففة.

بضع قطرات من العطر المحبب إليكِ.

قالب صابون جلسرين خام.

نبشر قالب الصابون أو نقطعه لقطع صغيرة.

وفي حمام مائي دافئ على نار حرارتها هادئة نضع الصابون المقطع.

يضاف قطرات العطر المحبب للصابون بعد تذويبه مع التقليب المستمر حتى تختلط الرائحة مع الصابون.

وفي قالب تحضير الصابون نقوم بوضع بتلات الأزهار في الأسفل، وفوقها نقوم بصب خليط الصابون.

بعد مرور ساعة عندما يبرد ويتماسك الخليط ويصبح مجمد يمكن استخدامه بسهولة.

كيفية صنع صابون الجلسرين المعطرصابون الجلسرين مع زيت الزيتون

لنعومة وترطيب أكثر استخدمي خليط زيت الزيتون مع صابون الجلسرين، حيث يتكون من:

حمض زيت: 20 جرام.

زيت زيتون: 380 جرام.

جلسرين: 50 مل.

ماء مقطر: 100 مل.

نضع حمض الزيت وزيت الزيتون في طبق واحد على نار هادئة للتسخين، حتى يصبح الخليط دافئًا قليلًا.

ومن ثم يضاف مقدار الجلسرين أثناء تسخين الزيت ونقلب جميع المكونات لحين الحصول على رغوة.

ونترك المزيج السابق على نار هادئة الحرارة لمدة ساعة كاملة، ومن فترة لأخرى نقوم بالتقليب بين المكونات.

نضيف الماء المقطر للمكونات مع التقليب، وبعد مرور 15 دقيقة نرفع الخليط عن النار.

يتم تجهيز قوالب الصابون المرادة وصب الصابون بها ويترك لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام.

طريقة صنع صابون الجلسرين مع زيت الزيتونصابون الجلسرين بالنعناع

يستخدم صابون الجلسرين مع النعناع لطرد البكتيريا وتطهير الجلد وتنعيمه ويتكون من:

ماء مقطر: 75 مل.

صابون مبشور: 8 ملاعق بحجم كبير.

جلسرين: 5 ملاعق.

زيت نعناع: بضع قطرات.

نضع الصابون المبشور مع الماء المقطر على نار هادئة حتى يغلي.

نضيف الجلسرين ونقلب جيداً، ومن ثم نضيف زيت النعناع.

يتم وضع مزيج الصابون في قوالب التشكيل وتترك حتى تبرد.

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