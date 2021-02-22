كيكه التايجر الرائعه هشه جدا وخفيفه زى القطن واسفنجيه بشكل تحفه وتستحق التجربه وسهله جدا

طريقة عمل كيكه التايجر تحب الأمهات أن تقوم بتحضير أنواع متنوعة من الكيك في المناسبات الخاصة التي تشعرهم بالسعادة ولا يوجد أفضل من تحضير كيكة التايجرالرائعه التي تعد واحدة من أشهى وألذ أنواع الكيك، فالأطفال تحب التغير في الأطعمة والحلويات ويفضلون تناول كل ما تقوم الأم بتحضيره بنفسها، وسوف نقدم إليك سيدتي أفضل واسهل طريقة لعمل كيكة التايجر.

نحب دائماً أن نقدم إليكم أفضل طريقة لتحضير كيكة التايجر باستخدام عدة مقادير بسيطة توجد في كل مطبخ:

3 كوب دقيق متعدد الاستخدامات.

4/3 كوب زيت.

1 كوب ونصف سكر أبيض ناعم.

3 بيضات حجم كبير.

1 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق كبيرة خام.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

4/1 ملعقة صغيرة ملح.

قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وباستخدام المضرب الكهربائي قومي بخفق السكر والبيض حتى أن يصبح لديك خليط خفيف ذات لون فاتح.

يتم إضافة الزيت والفانيليا واخفقي مرة أخرى، يضاف بعد ذلك اللبن والدقيق والبكينج بودر والملح تدريجياً واخفقي ثانيةً.

قومي بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى نصفين واحد منهم يضاف له مسحوق الكاكاوالخام وقلبي المكونات مع بعضهم جيداً حتى أن يذوب والنصف الأخر يترك بلونه الفاتح.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة أو يمكن أن يتم وضع فرد ورقة زبدة.

ثم يتم وضع ملعقة من العجينة البيضاء بمنتصف الصينية ثم ملعقة من عجينة الكاكاو فوقها واستمري على ذلك حتى أن تنتهي كمية العجينة.

ثم تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 وتترك لمدة 45 دقيقة لتستوى تماما.

ثم اخرجيها من الفرن وتركيها حتى أن تصبح باردة وقدميها مع كوب من الشاي أو كوب من العصير الطازج وبالهناء والشفاء.