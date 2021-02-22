طرق استخدام فرشاة الماسكارا من جديد

طرق استخدام فرشاة الماسكارا، بعد الانتهاء من استخدام عبوة الماسكارا لا تقومي بإلقاء الفرشاة بل قومي بغسلها جيدًا وتنظيفها وتجفيفها، وابدئي باستخدامها في طرق أخرى تعرفي عليها معنا.

طرق إعادة استخدام فرشاة الماسكارا

نقدم لكي بعض طرق استخدام فرشاة الماسكارا التي قد لا تكوني تعلمين عنها الكثير مثل:

تصفيف شعر الأطفال

حيث يمكن استخدام الفرشاة من أجل تصفيف شعر الأطفال الناعم، وذلك من خلال استخدامها برفق على الشعر حتى نعمل على تنعيمه.

تنظيف الرموش

بعد الانتهاء من إزالة مكياج العيون والرموش قد نلاحظ وجود بعض البقايا على الرموش حتى على الرغم من تنظيفها، هنا يمكن استعمال فرشاة الماسكارا من أجل تنظيف الرموش وإزالة العالق بها.

تمشيط الحاجبين

البعض منا يمتلك الحواجب الكثيفة والتي تحتاج من المرأة مقدار أكبر من العناية لتنظيمها، وتساعد فرشاة الماسكارا القديمة في ذلك من خلال تمريرها على الحواجب بكل رفق، وبذلك يتم تسويتها وتنظيمها حتى تبدو متناسقة.

صباغة فروة الشعر

عندما نقوم بصبغ الشعر تكون المشكلة الأصعب غالبًا في صباغة جذور الشعر لأنها أصعب في الوصول، ولكن ماذا إذا قمنا باستخدام فرشاة الماسكارا لصبغ الشعر من جذوره، وهي من الطرق الناجحة للصبغ بدون أي تأثير سلبي على الشعر.

تنظيف مجفف الشعر

مع كثرة استخدام مجفف الشعر قد تلاحظ تراكم الأتربة والأوساخ في الفلتر الداخلي الخاص به ولذلك تقل جودة وكفاءة المجفف، ويمكن هنا استخدام الفرشاة القديمة للماسكارا في تنظيفه وتخليصه من تلك الشوائب.

تقشير الشفاه

حتى تتمكني من الحصول على شفاه ناعمة بدون أي خلايا جلد ميتة أو مشاكل، يمكن استخدام الفرشاة القديمة للماسكارا و نمررها برفق على الشفاه مع استخدام زبدة كاكاو مرطبة للشفاه أثناء ذلك وستلاحظين نتائج فعالة.

تطبيق منتجات الحواجب أو الرموش

العناية بالرموش أو العناية بالحواجب يمكننا استخدام الزيوت الطبيعية العطرية أو الكريمات المرطبة للعناية بهما، ونحتاج لشيء ما لفرد أو تمرير تلك المنتجات على شعر الرموش أو الحواجب، وتعتبر فرشاة الماسكارا أفضل حل لذلك.