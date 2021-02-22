بدون فرن وخلال دقائق طريقة عمل كيكة في الحلة هشة جداً ومذاقها رائع

طريقة عمل كيكة في الحلة هشة جداً بدون الحاجة إلى فرن البوتاجاز خاصة إذا كانت الفرن سيئة أو باردة لذلك معظم الكيك الغير ناجح يكون لهذا السبب، ولذلك نقدم لكِ طريقة سريعة وسهلة جداً تحصلي فيها على ألذ وأطعم كيك وممكن تستخدميها لعمل تورتة عالية وجميلة لأنها مثل الاسفنجية، كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات السهلة والمكونات تضرب في الخلاط أما السر في التسوية لتكون معاكِ كيكة ناجحة هشة ورائعة.

طريقة عمل كيكة في الحلة هشة جداً

المقادير/ كوب ونصف حليب + كوب زيت + كوب سكر + 4 بيض + فانيلا + 2 ملعقة كبيرة خل + نصف ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم + كيس بيكنج بودر + 2 كوب دقيق ربما تحتاجين كوبين ونصف على حسب نوع الدقيق+ 3 ملاعق كاكاو خام إذا أردتي أن تكون كيكة شوكولاتة.

الطريقة/

في الخلاط ضعي الحليب والسكر والزيت ويخفق جيداً.

ثم يضاف البيض مع الخفق والفانيلا و الخل.

ينخل الدقيق مرتين ثم يضاف الخليط السائل في وعاء عميق.

وعليه الدقيق والبيكنج بودر وكربونات الصوديوم (كربوناتو).

يخلط الخليط يدوي من تحت لفوق حتى تدخلي الهواء في الخليط.

يصب في صينية مقاس 26 مدهونة بالزيت ومبطنة بالدقيق حتى لا تلتصق الكيكة فيها.

احضري حلة مقاس كبير بها مياه ساخنة ضعي صينية الكيكة داخلها بحيث تغطي الماء تلت اربع الصينية.

ثم قومي بوضع فوطة قماش عليها ثم الغطاء وهذه الخطوة مهمة لكي تمنع تعرق الكيك ويكون ناجحة وهشة مثل الاسفنجية بالضبط بأبسط المكونات.

تترك على النار لمدة 40 دقيقة وتختبر بخلة أو سكين رفيع إذا كانت نضجت تطفئ النار وتترك الحلة عليها حتى تبرد مكانها دون غطاء.

طريقة عمل كيكة سريعة

تحضير الكيك من أسهل الوصفات والوجبة التي يعشقها الكبار والأطفال مفيدة جداً للجسم يمكن أن تكون وجبة للفطور أو العشاء بجانب الشاي والقهوة أو بمفردها هي لذيذة جداً، وتوجد منها أكثر من طريقة سهلة :-

المكونات /

كوب سكر + كوب حليب + كوب زيت نباتي + 2 ملعقة كبيرة خل + فانيلا + رشة ملح + نصف ملعقة بيكنج بودر + 2 كوب دقيق.

الطريقة :- تخلط المكونات السائلة في الخلاط وعليها البيض والفانيلا والخل، ثم ضعي الخليط في وعاء عميق وتخلط جيداً من تحت لفوق حتى يدخل الهواء، ثم تصب في صينية مقاس 25 سم مدهونة أو بها ورق زبدة، ثم توضع في الرف الأوسط بالفرن ويجب أن تكون ساخنة مسبقاً وتترك لمدة من 30 دقيقة وحتى 45 وتختبر بسكين..وبالهنا.