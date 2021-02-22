بالتجربة والدليل كريم سحري لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة من أول استخدام

سنقوم اليوم بتحضير كريم هائل تم تصنيفه من أفضل كريمات التفتيح مؤخرا، حيث يقوم بعلاج مشكلة الغمقان والاسمرار التي تعاني منها معظم الفتيات خاصة أثناء فصل الصيف، حيث أنه مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرق يتسبب ذلك فى الاحتكاك الذي ينتج عنه الاسمرار، وبسبب التعرض للشمس كثيرا والتعرض لأشعتها الضارة تتأثر بشرة الوجه بشكل سلبي ويصيبها ببهتان وغمقان وهذا ما سنقوم بعلاجه من خلال تلك الوصفة، بالاضافة إلى تفتيح هائل بالمناطق داكنة مثل منطقة بين الفخذين والركب والأكواع وتحت الإبط.

1 ملعقة صغيرة من لبان الدكر.

1 كوب من الماء الساخن.

1 ملعقة من النشا.

2 ملعقة من الحليب البودر.

كريم لبان الدكر لتفتيح البشرة والجسم فوراً مكونات كريم لبان الدكر

لبان الدكر له فوائد عديدة للبشرة فهو مصدر طبيعي لإنتاج الكولاجين، كما أنه يعمل على شد وتفتيح البشرة بشكل فعال ويساعد على إزالة الحبوب تماما، أما النشا والحليب البودر فيقومان بتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة فى أسرع وقت .

يتم وضع لبان الدكر فى كوب ثم يتم إضافة الماء الساخن عليه، وتركه ليلة كاملة من المساء وحتى الصباح أو لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

بعد هذه المدة سوف نلاحظ تحول لون المنقوع من الشفاف الى الأبيض.

يتم وضع المنقوع داخل وعاء بعد إزالة الشوائب وبقايا لبان الدكر منه، ثم يتم إضافة النشا ثم إضافة الحليب البودر أيضا.

بعد الدمج جيدا بين المكونات حتى تمام الامتزاج، يتم وضع الخليط على النار والتقليب حتى الحصول على قوام كريمي مناسب.

يتم ترك الخليط حتى يبرد.

طريقة التحضيرطريقة استخدام كريم لبان الدكر

يتم عمل اختبار الحساسية الذي يلزم القيام به قبل تطبيق كل وصفة وذلك على منطقة صغيرة من البشرة، ويتم غسل البشرة جيدا ثم تطبيق الكريم على المنطقة المُراد تفتيحها، سواء كانت الوجه والرقبة أو المناطق الحساسة وتحت الإبط والأكواع والركب، ويتم تركه لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة وسوف نلاحظ شد البشرة.

بعد انقضاء المدة المذكورة يتم فرك البشرة جيدا لإزالة الوصفة ثم يتم غسلها بواسطة الماء برفق، بعد ذلك يتم وضع مُرطب مناسب حسب نوع البشرة، وفى تلك الوصفة خطوة الترطيب مهمة جدا حتى يتم ترطيب البشرة بعد الشد، ويتم تكرار الوصفة 3 مرات بشكل أسبوعي حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، مع ملاحظة الفارق من تفتيح ونعومة للبشرة من الاستخدام الأول للكريم.

النشا أيضا من أفضل المكونات الفعالة بشدة في تفتيح البشرة عند خلطه بكميات متساوية مع ماء الورد، وذلك لاحتوائه على فيتامين أ، كما يعمل على إمتصانص الدهون الزائدة وتطهير البشرة، بالإضافة إلى القضاء على البثور السوداء والبيضاء لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما يحتوي النشا أيضا على البروتين المسئول عن إعادة نضارة البشرة عن طريق إنتاج الكولاجين الطبيعي، ولكن فقط يتطلب الاسترخاء التام أثناء استعماله لأنه يشد جلد البشرة.

يمكنك التخلص من التجاعيد وعلامات التقدم في السن عبر إضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين مع أُخرى من عسل النحل وبياض بيضة واحدة ويتم مزج جميع المكونات سويا حتى تمام التجانس، ثم يتم تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة ويُترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر أولا ثم الماء البارد وسنلاحظ النتيجة الرائعة على الفور من شد البشرة وتفتيحها.