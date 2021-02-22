كيكة البرتقال المخلوطة بشربات الفراولة اللذيذ ياتكاتك ياست البيت

تعتبر كيكة البرتقال بشربات الفراولة من المعجنات المحببة لدى الأطفال والكبار، كما أنها من الحلويات التي تستطيع الأمهات في أي وقت عملها تتوافر مكوناتها في كل بيت والان نتطرق إلى طريقه عمل كيكه البرتقال اللذيذة.مكونات كيكة البرتقال بشربات الفراولة
- أربع أكواب من الدقيق المخصص للحلويات.
- 2 كوب من السكر الابيض معلقة.
- أربع معالق كبار من البكينج باودر.
- أربع بيضات صغار الحجم بحراره الغرفة.
- نصف كوب من الزبدة أو السمن زائد نصف كوب من الزيت.
- بشر برتقال مع تقطيع الفراولة لقطع صغيرة.
- رشه ملح.
- غطاء من الخل.
- يتم القيام بنخل الدقيق حتي يصبح خالي من الشوائب.
- يتم دمج الدقيق بالبودر والملح مع تقليبهم بصورة جيدة.
- نضع بعض المقادير في الخلاط وهي الخل والزيت والزبدة والبرتقال والسكر الأبيض، ويتم التأكد من خفقهم جيدا.
- يتم وضع كمية قليلة من الدقيق علي الخليط حتي يتجانس كليا ومزجهم سويا والتقليب بصفة مستمرة.
- يتم وضع الخليط في الصينية بشكل متناسق وتجهيز الفرن مسبقا علي درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.
- يترك لفترة لا تقل عن 25 دقيقة، ثم تركه ليهدأ ويقطع ويقدم في أطباق مزينة.
- كما يتم وضع الفراولة في ماء ساخن علي النار، لتجهيزها وبعد ذلك تزين بها الكيكة.
- نصف كوب من عصير البرتقال.
- ربع كوب من القشطة.
- ثلاث معالق من السكر.
- معلقه من الدقيق الأبيض.
- ربع معلقه من بشر البرتقال.
- يتم خلط جميع المكونات السابقة ومن ثم وضعها على كيكه البرتقال.
تبحث كل سيدة عن طرق مختلفة وإبداعية لزوجها، وكيكة البرتقال بشربات الفراولة من الأكلات المميزة والحديثة التي ستنال اعجاب الجميع، كما تتميز بسهولة المقادير والتكلفة ولا تعتمد علي الخبرة الواسعة في إعداد الطهي.
- طريقة عمل الفراخ المشويه على الفحم وفي الفرن بطريقة سهلة ومميزة
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تعتبر كيكة البرتقال بشربات الفراولة من المعجنات المحببة لدى الأطفال والكبار، كما أنها من الحلويات التي تستطيع الأمهات في أي وقت عملها تتوافر مكوناتها في كل بيت والان نتطرق إلى طريقه عمل كيكه البرتقال اللذيذة.مكونات كيكة البرتقال بشربات الفراولة
- أربع أكواب من الدقيق المخصص للحلويات.
- 2 كوب من السكر الابيض معلقة.
- أربع معالق كبار من البكينج باودر.
- أربع بيضات صغار الحجم بحراره الغرفة.
- نصف كوب من الزبدة أو السمن زائد نصف كوب من الزيت.
- بشر برتقال مع تقطيع الفراولة لقطع صغيرة.
- رشه ملح.
- غطاء من الخل.
- يتم القيام بنخل الدقيق حتي يصبح خالي من الشوائب.
- يتم دمج الدقيق بالبودر والملح مع تقليبهم بصورة جيدة.
- نضع بعض المقادير في الخلاط وهي الخل والزيت والزبدة والبرتقال والسكر الأبيض، ويتم التأكد من خفقهم جيدا.
- يتم وضع كمية قليلة من الدقيق علي الخليط حتي يتجانس كليا ومزجهم سويا والتقليب بصفة مستمرة.
- يتم وضع الخليط في الصينية بشكل متناسق وتجهيز الفرن مسبقا علي درجة حرارة لا تقل عن 180 درجة مئوية.
- يترك لفترة لا تقل عن 25 دقيقة، ثم تركه ليهدأ ويقطع ويقدم في أطباق مزينة.
- كما يتم وضع الفراولة في ماء ساخن علي النار، لتجهيزها وبعد ذلك تزين بها الكيكة.
- نصف كوب من عصير البرتقال.
- ربع كوب من القشطة.
- ثلاث معالق من السكر.
- معلقه من الدقيق الأبيض.
- ربع معلقه من بشر البرتقال.
- يتم خلط جميع المكونات السابقة ومن ثم وضعها على كيكه البرتقال.
تبحث كل سيدة عن طرق مختلفة وإبداعية لزوجها، وكيكة البرتقال بشربات الفراولة من الأكلات المميزة والحديثة التي ستنال اعجاب الجميع، كما تتميز بسهولة المقادير والتكلفة ولا تعتمد علي الخبرة الواسعة في إعداد الطهي.
- طريقة عمل الفراخ المشويه على الفحم وفي الفرن بطريقة سهلة ومميزة
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