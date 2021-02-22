جدة-ولاء حداد الاثنين,22 شباط (فبراير) 2021 - 20:01 من هم الاشخاص المعرضين لزيادة اليود في الجسم وماهي مصادر اليود الغذائية، عن ذلك وأكثر نتعرف في الآتي، ولكن من المهم بداية معرفة أهمية عنصر اليود للصحة، وماهي دوت الخليج فوائده الصحية، ومن هم الأشخاص المعرضين لنقص اليود في الجسم. فوائد اليود الصحية: ذكر موقع "ويب طب" عدة فوائد لعنصر اليود وهي: اليود عنصر مهم لسلامة وصحة الغدة الدرقية.

اليود مفيد للمرأة الحامل ويحسن من صحة الدماغ لدى الجنين.

اليود مهم لصحة الدماغ ويحسن من وظائفه.

اليود أهم العناصر التي يحتاجها الجهاز العصبي للحفاظ على صحته. من هم الاشخاص المعرضين لزيادة اليود في الجسم : سكان المدن الساحلية الذين يتناولون الكثير من الأطعمة البحرية.

مرضى اضطرابات في الغدة الدرقية سواء كان زيادة أو نقصان في نشاطها.

الأشخاص الذين يتناولون الكثير من ملح الطعام.

المفرطون في تناول المكملات الغذائية.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب زيادة في اليود بالجسم. من هم الاشخاص المعرضين لنقص اليود في الجسم : من لديهم سوء تغذية أو لا يتناولون المأكولات البحرية، أو من يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

الأشخاص المقلين في استخدام الملح المعالج باليود.

الأشخاص المفرطين في تناول المشروبات الكحولية والمدخين.

من يستخدمون الأدوية الهرمونية.

المرأة الحامل أكثر عرضة من غيرها لنقص اليود. مصادر اليود الغذائية: المأكولات البحرية، وأهمها سمك القد والجمبري والتونة و الأعشاب البحرية.

صفار البيض.

منتجات الألبان خاصة الحليب

الجبن الشيدر.

الملح المعالج باليود.

الفاصولياء البيضاء.

صدر الديك الرومي المطهو.

السمسم.

ومن الخضروات الثوم والسبانخ والطماطم واللفت والبطاطا.

ومن الفواكه المشمش والخوخ والأناناس.

المكملات الغذائية. ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.

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